L’Italia, patria della passione per il motorsport, accoglie ogni anno amanti delle corse automobilistiche che vengono ad assistere agli eventi anche dall’estero. Ogni anno, il Paese ospita una serie di eventi mozzafiato che attirano appassionati da tutto il mondo. Con una varietà di eventi che spaziano dalle corse su pista ai rally, dai prototipi alle auto storiche, il calendario delle gare automobilistiche italiane per vetture a 4 ruote coperte e non, garantisce sempre emozioni uniche. Anche quest’anno gli eventi in programma sono tantissimi, ecco perché abbiamo deciso di raccontarvi nel dettaglio quali sono le gare automobilistiche a cui assistere in Italia nel 2024.

FORMULA 1 2024: I DUE GRAN PREMI IN ITALIA

I tifosi italiani sono tra i più contagiosi sulle piste di F1 per il loro entusiasmo con cui supportano le squadre dal prato o dagli spalti. Il calendario di Formula 1 2024, prevede due gare in Italia, a Imola e a Monza, seconda solo agli USA dove si correrà su 3 piste.

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna si correrà il 19 maggio sul tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. La pista di Imola lunga 4.909 metri è una delle più impegnative del mondiale.

Date: 17 -19 maggio 2024 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola;

Il Gran Premio d’Italia è uno degli eventi più attesi nel calendario della Formula 1. Si tiene sul celebre circuito di Monza, noto per la sua alta velocità e le emozionanti battaglie in pista. Il Gran Premio d’Italia è programmato per il mese di settembre e attira sempre una folla entusiasta di appassionati pronti a scommettere su chi sarà l’iridato, attratti anche dai bonus all’iscrizione, visto che i siti di scommette offrono dei bonus per incentivare l’iscrizione alla piattaforma. E anche quest’anno le sorprese non mancheranno visti i tanti piloti che si scambieranno volanti e sedili delle monoposto a fine stagione.

Date: 30 agosto – 1° Settembre 2024 presso l’Autodromo Nazionale di Monza;

RALLY ITALIA SARDEGNA 2024

Il Rally Italia Sardegna è una tappa del Campionato del Mondo Rally (WRC) e offre uno spettacolo unico nel suo genere. Le strade sterrate e tortuose della Sardegna mettono alla prova le abilità dei migliori piloti provenienti da tutto il mondo, mentre gli spettatori possono godersi l’azione da posizioni spettacolari lungo il percorso. Qui trovate tutte le informazioni dettagliate.

Date: 30 maggio – 2 giugno 2024 presso Alghero;

MILLE MIGLIA ITALIA 2024

La Mille Miglia è una gara leggendaria che celebra l’epoca d’oro delle corse automobilistiche. La corsa è legata alla tradizionale lunghezza del percorso di oltre 1.000 miglia. Anche l’edizione 2024 della Mille Miglia attraverserà le pittoresche strade dell’Italia settentrionale, con partenza e arrivo a Brescia. La Mille Miglia è un vero e proprio viaggio nel tempo, con auto d’epoca che sfrecciano attraverso città e paesaggi mozzafiato.

11 giugno 2024 Brescia – Torino;

Brescia – Torino; 12 giugno 2024 Torino – Viareggio;

Torino – Viareggio; 13 giugno 2024 Viareggio – Roma;

Viareggio – Roma; 14 giugno 2024 Roma – Bologna;

Roma – Bologna; 15 giugno 2024 Bologna – Brescia;

GT WORLD CHALLENGE EUROPE 2024 A MISANO E MONZA

L’Italia torna ad ospitare su due piste di una delle più adrenaliniche competizioni con il campionato GT World Challenge Europe, a Misano e a Monza.

Date: 17 – 19 Maggio 2024 presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli;

presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli; Date: 20 – 22 Settembre 2024 presso l’Autodromo Nazionale di Monza;

TARGA FLORIO 2024 A PALERMO

La Targa Florio è una delle gare più antiche e affascinanti del mondo, con radici che risalgono al 1906. Questa corsa endurance si svolge su strade pubbliche tortuose e impegnative in Sicilia, offrendo sfide uniche per i piloti e uno spettacolo emozionante per gli spettatori. Anche se non fa parte del calendario ufficiale di nessun campionato, la Targa Florio rimane una pietra miliare nel mondo delle corse automobilistiche.

Date: 10 – 13 Ottobre 2024, Palermo;

FERRARI CHALLENGE 2024 AL MUGELLO

La Ferrari Challenge è una serie di corse automobilistiche riservata a piloti privati che competono con vetture Ferrari, anche definita “Corse Clienti”. Le gare si tengono su alcuni dei circuiti più prestigiosi al mondo, tra l’Europa, il Regno Unito e il Giappone. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli d’Italia, si correrà al Mugello.

Date: 2-5 maggio presso il Mugello Circuit;

TROFEO ITALIANO TURISMO 2024

Il Trofeo Italiano Turismo è una serie di gare riservate a vetture da turismo su circuiti esclusivamente italiani, ovviamente. Questa competizione offre agli appassionati l’opportunità di vedere da vicino alcune delle auto più veloci e performanti in azione su 8 circuiti nel calendario 2024 nella terra dei motori:

3 – 5 maggio 2024 Misano;

2024 Misano; 31 maggio – 2 giugno 2024 Imola;

2024 Imola; 14 – 16 giugno 2024 Vallelunga;

2024 Vallelunga; 12 – 14 luglio 2024 Mugello;

2024 Mugello; 23 – 25 agosto 2024 Mugello;

2024 Mugello; 6 – 8 settembre 2024 Imola;

2024 Imola; 4 – 6 ottobre 2024 Monza;

2024 Monza; 25 – 27 ottobre 2024 Monza;

GARE DI VELOCITÀ IN SALITA AUTO STORICHE 2024

Il calendario delle gare di Gare di Velocità in Salita Auto Storiche in salita per il 2024, pubblicato dall’ACI Sport, prevede una stagione ricca di emozioni e tanti appuntamenti:

15 – 17 marzo 2024 55^ Sorrento-Sant’Agata

2024 55^ Sorrento-Sant’Agata 22 – 24 marzo 2024 Coppa della Consuma Autostoriche Validità Assegnata: CIVSA

2024 Coppa della Consuma Autostoriche Validità Assegnata: CIVSA 26 – 28 aprile 2024 9° Salita Storica Monte Erice Validità Assegnata: CIVSA

2024 9° Salita Storica Monte Erice Validità Assegnata: CIVSA 24 – 26 maggio 2024 35ª Bologna – Raticosa Validità Assegnata: CIVSA

2024 35ª Bologna – Raticosa Validità Assegnata: CIVSA 14 – 16 giugno 2024 73° Trento Bondone Auto Storiche

2024 73° Trento Bondone Auto Storiche 21 – 23 giugno 2024 27^ Cronoscalata Lago Montefiascone Validità Assegnata: CIVSA

2024 27^ Cronoscalata Lago Montefiascone Validità Assegnata: CIVSA 5 -7 luglio 2024 42ª Cesana Sestriere Validità Assegnata: CIVSA

2024 42ª Cesana Sestriere Validità Assegnata: CIVSA 18 – 20 luglio 2024 16° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti Validità Assegnata: CIVSA

2024 16° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti Validità Assegnata: CIVSA 6 – 8 settembre 2024 Guarcino Campocatino 2024 Validità Assegnata: CIVSA

2024 Guarcino Campocatino 2024 Validità Assegnata: CIVSA 13 – 15 settembre 2024 69° Coppa Nissena Historic

2024 69° Coppa Nissena Historic 20 -22 settembre 2024 15^ Scarperia – Giogo Validità Assegnata: CIVSA

2024 15^ Scarperia – Giogo Validità Assegnata: CIVSA 4 – 6 ottobre 2024 7° Coppa Faro Pesaro Validità Assegnata: CIVSA

2024 7° Coppa Faro Pesaro Validità Assegnata: CIVSA 11 – 13 ottobre 2024 47° Cividale Castelmonte Historic Riserva C.I.

Queste sono solo alcune delle principali gare automobilistiche che si svolgeranno in Italia nel corso del 2024. Oltre a queste, ci saranno anche numerose altre competizioni minori su pista e rally che attireranno appassionati da tutto il mondo. Che tu sia un fan della velocità, dei motori o della storia dell’automobilismo, c’è sicuramente un evento tra quelli in calendario che non potrai assolutamente perdere.