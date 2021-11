Le auto usate che valgono di più dopo 3 anni

Sapere quanto vale un’auto dopo i primi anni dall’acquisto fa risparmiare molti soldi: ecco la classifica USA delle auto usate che valgono di più dopo 3 anni

Un’auto è nuova fino al momento in cui varca la soglia della concessionaria poi si svaluta secondo regole di mercato molto rigide. Non conta sempre il numero di optional o il prezzo di acquisto, se vi siete innamorati di un modello poco longevo, rivenderla sarà un’operazione in perdita. In genere sono i modelli più venduti a mantenere un valore nel tempo più alto, ma l’indagine di JD Power ha rivelato quali sono le auto usate che valgono di più per tipologia negli USA. Ecco le classifiche e i dettagli.

PERCHÉ È IMPORTANTE CONOSCERE IL VALORE DELLE AUTO DA USATE

La divisione ALG di JD Power è specializzata nel realizzare proiezioni del valore residuo dei veicoli che realizza in particolare per le società di leasing. Conoscere quale sarà il valore dei modelli diventa fondamentale sia per le società ma anche per i privati che decidono poi di acquistare il veicolo alla fine del contratto. “I marchi e i modelli di veicoli che raggiungono la vetta della classifica dimostrano di ottenere buoni risultati in design e qualità superiori” afferma Eric Lyman, vicepresidente di ALG. L’indagine ha individuato i modelli di auto che dovrebbero conservare il valore più alto dopo un periodo di proprietà di tre anni. “È anche un componente vitale per gli acquirenti di veicoli in quanto aiuta a prevedere il valore di rivendita o permuta”. Le classifiche sono state realizzate sulla valutazione di 284 modelli attraverso l’analisi di vendita dei veicoli usati, delle prospettive del marchio e della competitività del prodotto.

AUTO USATE ECONOMICHE CHE VALGONO DI PIU’: HONDA E HYUNDAI IN TESTA

Le auto usate che si svalutano meno dopo i primi 3 anni di proprietà sono Honda per il mercato di massa e Lexus per il segmento premium. Honda Civic, Passport e Odyssey e Hyundai Accent, Kona e Kona EV condividono il maggior numero di premi. A Seguire un variegato elenco di costruttori vincitori in almeno due categorie: Audi, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru e Toyota. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.

AUTO USATE CHE VALGONO DI PIU’ TRA PREMIUM, FUORISTRADA ED ELETTRICHE

Tra le auto usate premium con più valore la Mercedes-Benz AMG GT è in testa alla classifica, mentre le premium executive che si svalutano meno sono le Lexus LS. La nuova Ford Bronco è valutata meglio delle Jeep Wrangler e Toyota 4Runner nel segmento fuoristrada e Utility. Tra le auto elettriche usate con più valore stimato si sono la Hyundai Kona EV nel segmento Mass Market Electric e la Tesla Model Y nel segmento Premium Electric. Clicca le immagini sotto per vedere le classifiche a tutta larghezza.