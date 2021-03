Le auto con più difetti sono tedesche: la classifica mondiale 2021

Le auto con più difetti al mondo sono anche quelle per cui spesso si cerca una soluzione online: ecco la classifica per marca 2021

Quando si è alla ricerca di un’auto usata sicuramente si è interessati anche a sapere quali sono le auto con più difetti, per evitarle. Grazie alle indagini sulla qualità delle auto nuove possiamo dirvi quali sono le marche di auto migliori. Ma la ricerca diventa più complessa quando il focus è sui difetti più frequenti delle auto usate in tutto il mondo. Ecco la classifica 2021 e qui sotto vi spieghiamo anche come è stata realizzata.

QUALI SONO LE AUTO CON PIU’ PROBLEMI SU GOOGLE?

Prima di dirvi perché Mercedes è in testa alle auto con una maggiore frequenza di problemi e quali sono le altre marche di auto con difetti frequenti, vediamo da dove proviene la classifica 2021 e il metodo dell’analisi. Risalire ai problemi più frequenti sulle auto nuove comporta spesso un lungo lavoro per ottenere i contatti dei proprietari dalle Case auto, intervistarli quando possibile (Tesla ad esempio è l’unica che non rilascia informazioni a JD Power) ed elaborarle. Così nasce grossomodo la classifica JD Power sulle auto nuove più affidabili. Da questo si deduce che sapere quali sono le auto usate con più problemi è più complicato, visto che bisognerebbe accedere ai registri pubblici in ogni Paese (ad esempio il PRA in Italia, facendo la visura della targa per risalire ai dati dell’attuale proprietario). La soluzione adottata da un noto motore di ricerca per targhe auto in UK, è rintracciare i volumi di ricerca online. Praticamente quante persone hanno chiesto aiuto al web o hanno cercato informazioni per risolvere un problema all’auto.

LA CLASSIFICA 2021 DELLE AUTO CON PIÙ DIFETTI

Da questa indagine ne viene fuori che Mercedes è la marca che presenta il maggior numero di problemi per cui i proprietari fanno una ricerca su Google (esattamente 1.520.640 ricerche). Questo però non vuol dire che le auto tedesche siano meno affidabili, considerando che la ricerca non tiene traccia dei fattori più significativi come chilometraggio, manutenzione, numero di proprietari, ecc. Tuttavia dimostra che quando si presenta un problema all’auto i proprietari delle Mercedes Benz ricorrono più frequentemente a Google in 1 anno. Sicuramente più dei proprietari delle Ford (1,28 milioni di ricerche nel mondo) e di Audi (1,2 milioni). Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza la classifica 2021 delle auto con più problemi per marca.

LE AUTO CON PIU’ PROBLEMI SONO ANCHE QUELLE PIU’ DIFFUSE

Oltre alle considerazioni sulla tracciabilità dei proprietari delle auto usate e dei fattori che impattano maggiormente sulla frequenza dei problemi, c’è da considerare anche la possibilità che la ricerca non sia fatta dal proprietario dell’auto, ma da una persona che ha intenzione di fare l’acquisto. Ma non solo, il numero di ricerche di una marca auto può analogamente esprimere la diffusione di quel brand a livello mondiale. Non a caso, ad esempio, Brand come Fiat, Chevrolet, Kia, ecc. sono all’estremo opposto dei brand dei maggiori Produttori di auto al mondo (es. Toyota e Volkswagen group).