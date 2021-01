Le auto con il miglior rapporto qualità-prezzo del 2020

Ecco quale auto comprare se si punta al miglior rapporto qualità-prezzo e ai costi auto più bassi. La Top 10 dei modelli promossi o bocciati

Le auto con il miglior rapporto qualità-prezzo 2020 non sono quelle più costose, secondo il rapporto aggiornato dell’Automobile Club Tedesco che rivela quale auto comprare tra le più consigliate. La lista di 94 modelli che trovate qui sotto è una buona guida per chi punta all’acquisto auto ragionato e soppesa le emozioni e la moda. Ecco le auto consigliate dall’ADAC e quali sono le auto migliori del 2020 per segmento.

QUALE AUTO COMPRARE CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO

Se ti stai chiedendo quale auto comprare, approfittando magari degli incentivi con o senza rottamazione, la classifica ADAC sulle auto con il miglior rapporto qualità-prezzo è la risposta alle tue domande. Comprare un’auto elettrica o ibrida permette di ottenere il massimo sconto, grazie ai bonus fiscali. Ma quali sono le auto che giustificano il prezzo di acquisto con i contenuti? Secondo l’ADAC le auto premium (nella classifica sotto, 8 sono tedesche su 10 modelli) sono quelle con il peggior rapporto qualità-prezzo. Per comprendere meglio e consultare il report completo delle migliori auto nuove 2020 bisogna sapere che il punteggio va da 0 (migliore) a 5 (peggiore) e che le valutazioni si possono ordinare cliccando sulle voci:

– “Voto Medio” (Gesamtnote);

– Costi auto (Autokosten);

– Qualità-Prezzo (Preis-Leistung);

LE 10 AUTO MIGLIORI PER QUALITA’-PREZZO DEL 2020

Per sapere quale auto comprare tra i 10 modelli con il miglior rapporto qualità prezzo, riportiamo di seguito la Top10 con il punteggio migliore “Preis-Leistung”. Le 10 auto migliori del 2020 secondo l’ADAC sono:

– Volkswagen e-up (elettrica): 1,6;

– Honda Jazz 1.5 iMMD (ibrida): 2,0;

– Peugeot e208 (elettrica): 2,0;

– Seat eMii (elettrica): 2,0;

– Skoda Kamiq 1.0 TSI (benzina): 2,0;

– Hyundai Ioniq (elettrica): 2,1;

– Kia Ceed Sportwagon 1.6 Plug-in (ibrida): 2,1;

– Kia xCeed Sportwagon 1.6 Plug-in (ibrida): 2,1;

– Kia Ceed Sportwagon 1.6 CRDI (diesel): 2,1;

– Mazda 3 2.0 Skyactiv-G Hybrid (ibrida): 2,1;

E’ curioso quanto eloquente come tra le 10 auto più convenienti per rapporto qualità-prezzo ci sia soltanto un’auto diesel. Non solo: un’auto a benzina (Kamiq), può posizionarsi meglio di molte auto diesel e ibride. La testa della Top10 cambia di poco se si considerano i soli costi auto: la Volkswagen e-up (sia elettrica che benzina) seguita dalle gemelle Toyota Aygo 1.0 (benzina) e Seam Mii electric. La Fiat 500 1.0 Hybrid è decima tra i modelli con i costi auto più bassi. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE 10 AUTO PEGGIORI PER QUALITA’-PREZZO DEL 2020

All’estremo opposto ci sono i modelli da consigliare quando la risposta a “quale auto comprare?” non si basa sul rapporto qualità-prezzo. Tra i 10 modelli più sconsigliati del 2020, finiscono i nomi più blasonati, con alimentazioni anche elettriche e ibride. Non a caso proprio l’ADAC in una prova sui consumi delle auto elettriche e ibride aveva bocciato i pesanti SUV ibridi Plug-in e in alcuni casi anche i modelli elettrici premium per l’eccessiva richiesta di energia. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.