Le 10 auto più vendute in Italia ad aprile con il Coronavirus

Un’auto elettrica è per la prima volta nella Top10: con il mercato a -97%, il Coronavirus stravolge la classifica delle 10 auto più vendute in Italia

Tra le 10 auto più vendute in Italia con il Coronavirus un’auto elettrica si piazza al secondo posto della Top10. Un evento più unico che raro dovuto al congelamento delle immatricolazioni auto con il lockdown e le limitazioni agli spostamenti. Le concessionarie riaperte solo dal 4 marzo, hanno registrato ad aprile solo poco più di 4200 immatricolazioni auto, mai così basse. Ecco quali sono le 10 auto più vendute in Italia durante la Fase 1 dell’emergenza Coronavirus.

AUTO VENDUTE IN ITALIA: CHI LE HA COMPRATE CON IL LOCKDOWN

Le immatricolazioni auto ad aprile 2020 sono state così basse che Anfia prende come riferimento marzo-aprile per fare un quadro più completo della crisi per il settore auto. “Dal 12 marzo al 3 maggio – spiega Anfia – si sono perse 361.000 immatricolazioni rispetto allo stesso bimestre del 2019, con un ribasso del 51%”. Ma è aprile 2020 il mese più critico: solo 4279 immatricolazioni, -97% per il mercato auto. Viene spontaneo chiedersi chi ha comprato queste auto? E’ evidente che il mercato si sia tenuto in vita essenzialmente grazie a flotte e autonoleggi. E questo spiega anche perché la Top10 delle auto più vendute in Italia ad aprile 2020 è così diversa dal solito.

LE 10 AUTO PIÙ VENDUTE IN ITALIA AD APRILE

Dal 12 marzo al 30 aprile 2020 le auto nuove vendute in Italia sono state per il 20% utilitarie, il 19% SUV piccoli, il 16% SUV compatti, il 12% superutilitarie, l’11% medie-inferiori. Il restante 22% ha interessato gli altri segmenti. Il 41% delle auto vendute nel bimestre ha alimentazione diesel e il 33% a benzina, mentre le auto ad alimentazione alternativa sono il 26%, più di 1 su 4. L’11% delle auto ad alimentazione alternativa sono ricaricabili, il 9% ibride (mild-full), il 4% benzina-GPL, il 2% benzina-metano. In totale, sono state immatricolate 768 auto elettriche, di cui quasi la metà solo nella provincia di Roma. Ecco le 10 auto più vendute in Italia ad aprile 2020; clicca sulla foto qui sotto per vederla a tutta larghezza.

LE (POCHE) AUTO VENDUTE IN ITALIA E LE SOLUZIONI POST CORONAVIRUS

Cosa succederà dopo il lockdown da Coronavirus? Dal grafico elaborato dall’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) si capisce che il settore avrà bisogno di alcuni anni per tornare ai livelli migliori post recessione del 2013. Sicuramente nella ripartenza le concessionarie avranno maggiori disponibilità di auto in pronta consegna, prodotte prima della chiusura totale degli stabilimenti. Le associazioni di categoria tengono vivo il dialogo con il Governo sugli incentivi. Si spera di agevolare la rottamazione di auto con almeno 10 anni di età ma anche allentare la stretta sugli incentivi all’acquisto di auto ibride fino a 95g/km di CO2.