Concessionarie auto: riapertura dal 4 maggio, cosa c’è da sapere

Ripartono le concessionarie auto: riapertura dal 4 maggio 2020, ecco cosa c'è da sapere per recarsi nell'autosalone in tutta sicurezza

Dalle pieghe del DPCM del 26 aprile 2020 emerge una buona notizia per l’automotive, perché tra le attività produttive e commerciali autorizzate a ripartire ci sono anche le concessionarie auto (riapertura dal 4 maggio 2020), identificate dal sottocodice ATECO 45.11.01 che rientra nella più ampia categoria del ‘commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli’, contrassegnata dal codice 45. Si potranno quindi ritirare, se già disponibili, le vetture prenotate prima del lockdown di marzo e acquistarne di nuove. Nel tentativo di rianimare un settore, quello del mercato auto, praticamente azzerato negli ultimi due mesi.

CONCESSIONARIE AUTO, RIAPERTURA DAL 4 MAGGIO: CHI PUÒ RECARSI NELLO SHOWROOM

Posto che le concessionarie auto riapriranno dal 4 maggio, la domanda che molti si pongono è adesso questa: sarà possibile andarci liberamente pur con le restrizioni sugli spostamenti che sono state confermate anche nel nuovo DPCM, limitando di fatto le uscite dalla propria abitazione ad esigenze lavorative, stato di necessità e motivi di salute, con le sole aggiunte delle visite ai congiunti e dell’attività motoria e sportiva all’aperto? La risposta dovrebbe essere positiva perché già col decreto attualmente in vigore, valido fino al 3 maggio, il Governo ha disposto che le attività commerciali aperte (p.es. in questo momento le librerie) vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura come necessità (purché fatto nella propria regione). Pertanto per recarsi in concessionaria sarà sufficiente dichiararlo sul modulo dell’autocertificazione sotto la voce ‘Situazione di necessità’, indicando il tragitto da compiere.

CONCESSIONARIE AUTO DAL 4 MAGGIO 2020: SOLO SU APPUNTAMENTO?

Ovviamente, poiché, come avrete certamente intuito, la Fase 2 del 4 maggio non è affatto un ‘liberi tutti’, l’ingresso negli autosaloni dovrà rispettare tutte le misure di contenimento e contrasto al Coronavirus. È probabile quindi che si entrerà uno alla volta, muniti di mascherina e, almeno nei primi tempi, solo su appuntamento, rispettando il distanziamento di almeno un metro dagli addetti alla vendita. “Le concessionarie auto potranno riaprire per l’attività di vendita, consegna dei veicoli targati e pagati, effettuare tagliandi e cambio pneumatici”, ha confermato il presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino, “rispettando il protocollo di sicurezza anti-contagio e fissando appuntamenti distanziati tra loro. Ai rivenditori stiamo consigliando di inviare ai clienti una conferma scritta dell’appuntamento, anche per email o whatsapp, in modo che possano mostrarla alle forze dell’ordine, insieme all’autocertificazione, per legittimare ulteriormente lo spostamento nel caso di un controllo”.

COME DEVONO ORGANIZZARSI LE CONCESSIONARIE AUTO

Anche le concessionarie, non solo i clienti, dovranno naturalmente prendere le misure in vista della riapertura del 4 maggio, distanziando le postazioni di lavoro, organizzando le modalità di accoglienza e di gestione dei clienti (posizionando per esempio all’ingresso dispenser con detergenti per le mani) e, più in generale, garantendo la completa igienizzazione e sanificazione degli ambienti, efficaci precauzioni igieniche personali e l’uso di dispositivi di protezione individuale, così come richiesto dal nuovo ‘Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’ firmato lo scorso 24 aprile. Nel caso specifico delle concessionarie bisognerà vedere come si organizzeranno per far provare le auto ai clienti, che ovviamente prima di sborsare decine di migliaia di euro pretendono e continueranno a pretendere di esaminare la vettura centimetro dopo centimetro, anche negli interni. Sanificazione dopo ogni visita?

LE PROSPETTIVE DEL MERCATO AUTO

“Sono ottimista in vista della riapertura”, ha commentato comunque Cosentino, “Nei primi tempi mi aspetto un buon afflusso perché ci sarà sicuramente chi avrebbe voluto acquistare un’auto nuova in questi 50 giorni di chiusura e non lo ha potuto fare”. E poi con lo sblocco, sempre dal maggio, delle ‘attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese’, settore in cui rientrano le agenzie di pratiche auto, sarà pure più semplice procedere all’immatricolazione dei veicoli. Ma naturalmente per il completo rilancio del settore serviranno interventi più strutturali. Che il presidente di Federauto ha riassunto in quattro punti: via l’ecotassa lasciando soltanto l’ecobonus per l’acquisto di auto; estendere detto ecobonus alle auto fino a 95 grammi per g/km di CO2; contributo statale per vendere le auto rimaste invendute nel periodo di chiusura; detraibilità fiscale per le auto aziendali e delle partite Iva.