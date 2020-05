Le 10 auto più economiche in panne: quanto costa riparare un’avaria motore

Marche e modelli auto a confronto quando si accende la spia avaria motore: le 10 auto più economiche e quanto costa riparare un’avaria motore nell’indagine USA

La spia avaria motore accesa quasi sempre finisce con un’auto in panne se sottovalutata. Quando si accende la spia gialla del motore significa che uno o più sensori non restituiscono un “valore” corretto che la centralina motore si aspetta. In caso di panne, stabilire la causa del guasto su due piedi senza una diagnosi auto è quasi impossibile. E mentre si attende il carro attrezzi per trainare l’auto, si rincorre una sola domanda: quanto costa riparare l’auto con la spia avaria motore accesa? Negli USA un’indagine ha stilato la classifica delle 10 auto più economiche da riparare in panne.

QUANTO COSTA RIPARARE UN’AVARIA MOTORE ACCESA

L’indagine è stata condotta da una delle maggiori aziende di produzione di apparecchiature di diagnostica che ha analizzato i dati di 14,4 milioni di veicoli prodotti dal 1996 al 2019. Tra le 10 auto in panne per la spia avaria motore accesa, le più economiche da riparare sono chiaramente riferite al mercato americano. Tuttavia la classifica può essere un’indicazione interessante se si sta per acquistare un’auto usata e si è di fronte alla scelta tra versioni di anni differenti. E’ il caso ad esempio della Toyota Prius, una delle auto ibride tra le più diffuse come taxi anche in Italia, oppure la Hyundai Tucson. Ecco quali sono in media le 10 auto più economiche da riparare negli USA quando si accende la spia avaria motore. Ecco invece le 10 auto con meno probabilità di guasto per avaria motore accesa.

LE 10 AUTO PIÙ ECONOMICHE DA RIPARARE CON AVARIA MOTORE ACCESA

Tra le 10 auto più economiche da riparare per l’accensione della spia avaria motore, la classifica USA mette al primo posto la Subaru Outback del 2017. La crossover Subaru costa in media poco meno di 60 dollari (circa 55 euro) e si può considerare, per costo, l’omologa di una Fiat Panda in Italia. Tornando alla classifica USA, la Toyota Prius è di poco più costosa (67 dollari), ma nella versione 2016. In media le Toyota Prius 2017 sembrano più costose da riparare (85 dollari). Nell’indagine di SicurAUTO.it sui costi di manutenzione di un’auto ibrida abbiamo analizzato in dettaglio anche quanto costano i tagliandi della Toyota Prius 2019. La più costosa da riparare è invece la Kia Forte 2016: un guasto con spia avaria motore accesa può costare in media quasi il doppio rispetto alla più economica delle 10. Clicca l’immagine qui sotto per vedere a tutta larghezza la classifica delle 10 auto più economiche da riparare con un’avaria motore.

LE 10 MARCHE E MODELLI AUTO PIÙ ECONOMICI DA RIPARARE CON AVARIA MOTORE

L’analisi statistica tra le auto più economiche da riparare con avaria motore accesa ha evidenziato anche le 10 marche più economiche da riparare per costo medio negli USA. Kia è in testa con il costo medio più basso di tutti (320 dollari) e più conveniente con la Kia Soul (82 dollari). E’ eclatante, più in basso, il costo medio Ford (385 dollari in media). Non tanto per la 9^ posizione, quanto per il modello più economico da riparare con avaria motore accesa: la Ford Mustang con 189 dollari. Va precisato comunque che questi sono costi medi indicativi non ufficiali. Clicca l’immagine qui sotto per vedere a tutta larghezza la classifica delle 10 marche e modelli più economici da riparare con un’avaria motore.