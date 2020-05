Spia Avaria Motore: le 10 auto con meno probabilità di guasto

Perché si accende la spia avaria motore: un’indagine USA svela cause e soluzioni per le 10 auto con meno probabilità di guasto con spia avaria motore accesa

La spia avaria motore accesa ha un solo significato quando ci si trova alla guida: qualcosa non va. L’auto continua a funzionare con la spia motore accesa, anche se in modalità di “emergenza”. ma dietro quell’unica spia si celano tutta una serie di possibili guasti che solo una diagnosi auto può svelare. E proprio la spia di avaria motore accesa sulle auto sempre più sofisticate è una costante che non esclude nessuna delle marche più o meno blasonate. Questo ha permesso negli USA di stilare la classifica delle 10 marche auto con meno probabilità di guasto e la causa più frequente della spia di avaria motore accesa per le 10 auto meno “problematiche” del 2019.

ACCENSIONE SPIA AVARIA MOTORE: LA CLASSIFICA USA

La classifica delle 10 marche auto più affidabili con l’accensione della spia avaria motore è un’elaborazione del Vehicle Health Index. L’indagine di uno dei principali produttori di apparecchiature per diagnostica negli USA che ha scandagliato i guasti più frequenti di 14,4 milioni di veicoli in circolazione prodotti dal 1996 al 2019. Tra le 10 marche di auto che hanno meno problemi con l’accensione della spia di avaria motore tra il 1 ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, Mercedes Benz è in testa per affidabilità negli USA. A differenza delle altre classifiche che tengono conto di valutazioni soggettive dei clienti, vedi le valutazioni JD Power sulla qualità auto, l’azienda in questione afferma di aver accesso direttamente ai dati diagnostici dei veicoli.

SPIA AVARIA MOTORE: LE 10 MARCHE CON MENO PROBABILITÀ

Nell’indagine sulla spia avaria motore per le marche auto è stato considerato il numero di riparazioni richieste rispetto alla densità di veicoli per ogni marca. Questo rapporto ha prodotto il punteggio della classifica qui sotto. Tra le 10 marche di auto con meno probabilità di accensione spia avaria motore, Mercedes-Benz (1^) è seguita da Mitsubishi e Buick (General Motors). Tutte e 3 le marche più affidabili, risalgono dalla seconda metà della Top10 rispetto al 2018. La seconda metà della Top10 delle marche con maggiore accensione della spia avaria motore vede per lo più le auto asiatiche, con una outsider: Volvo in 9^ posizione. Ma perché si accende la spia avaria motore?

SPIA AVARIA MOTORE: LE 10 AUTO CON MENO PROBABILITÀ

Chiedersi perché si accende la spia avaria motore su un’auto di pochi mesi può trovare sicuramente risposte diverse rispetto alle cause di malfunzionamento di un’auto più datata. Spesso infatti l’avaria motore è legata a difettosità di componenti auto o problemi di gioventù, che sono riparati in garanzia. Le cause più frequenti di accensione della spia avaria motore, nell’indagine USA vengono fuori dalla classifica delle 10 auto che danno meno problemi. Nella Top 10, la soluzione USA nella maggior parte dei casi consiste nella sostituzione del tappo carburante, ma a volte è necessario anche riprogrammare la centralina.