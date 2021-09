Land Rover richiama 3 modelli per rischio incidente in Europa

Il tubo del carburante nel vano motore potrebbe cedere: il richiamo Land Rover riguarda 3 modelli prodotti tra il 2020 e il 2021

Non sempre i richiami auto sono legati esclusivamente alla sicurezza degli occupanti del modello richiamato. E’ il caso delle Land Rover richiamate in Europa per rischio incidente provocato da un difetto al sistema di alimentazione del carburante. L’avviso è riportato dalla Commissione europea che ha pubblicato il bollettino di richiamo delle Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque e Range Rover Velar per rischi di sicurezza alla guida. Il Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products), l’organo che informa sui richiami, scrive che potrebbe verificarsi un potenziale rischio d’incidente. Ecco i dettagli del richiamo europeo e le auto da controllare.

LAND ROVER: IL RICHIAMO UE PER RISCHIO INCIDENTE

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Land Rover – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato. Le auto Land Rover al centro della segnalazione A12/01335/21 notificata dalla Francia vanno controllate per la possibilità che possano causare incidenti stradali in caso di cedimento di un componente nel vano motore.

LE LAND ROVER DA CONTROLLARE

Il potenziale rischio riguarda le Land Rover prodotte tra il 2020 e il 2021 per un difetto di fabbricazione. Ecco di seguito quali sono i riferimenti di modelli e omologazione delle auto da controllare:

– Modelli: Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar;

– Numeri di identificazione: e5*2007/46*1058, e5*2007/46*0076, e5*2007/46*1057;

– Prodotte tra l’8 gennaio 2020 e il 5 maggio 2021.

RISCHIO PERDITE DI CARBURANTE SU LAND ROVER

Il richiamo delle Land Rover è classificato tra i prodotti con “rischio lesioni” a cui è stata riservata l’azione di richiamo Land Rover con codice N590. Il bollettino europeo infatti spiega che “A causa di un difetto di fabbricazione, la griglia metallica di supporto tra gli strati interno ed esterno del tubo di ritorno in gomma dell’iniettore di carburante potrebbe non fornire un supporto sufficiente, il che potrebbe causare la piegatura e la rottura del tubo nel tempo. Di conseguenza, il carburante potrebbe fuoriuscire nel lato freddo del vano motore e finire sul fondo stradale, mettendo a rischio la sicurezza dei veicoli che seguono”.