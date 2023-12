Incidenti Stradali: Germania in ritardo sull’obiettivo 2030

La sicurezza stradale in Germania mostra un preoccupante ritardo rispetto agli ambiziosi obiettivi 2030 fissati dal Programma nazionale per la sicurezza stradale. Secondo quanto riportato nell’ultimo comunicato stampa di DEKRA, è necessario un impegno significativamente maggiore da parte di tutti gli attori coinvolti per invertire la tendenza attuale. Ecco i dati più recenti sugli incidenti stradali in Germania.

SCENARI ATTUALI E PROSPETTIVE PER IL 2023

Le previsioni attuali del 2023 non lasciano spazio a molto ottimismo riguardo alla riduzione delle vittime da incidenti stradali. L’Ufficio federale di statistica – come riporta Dekra – conta in totale circa 2.750 vittime a causa degli incidenti stradali in Germania, una cifra che si discosta notevolmente dall’obiettivo di riduzione del 40% entro il 2030 rispetto ai dati del 2020. La disparità evidenziata da DEKRA sottolinea la necessità di un’azione immediata e decisa per evitare conseguenze ancora più gravi. Jann Fehlauer, amministratore delegato di DEKRA Automobil GmbH, dichiara che “I dati attuali mostrano chiaramente che tutti i soggetti coinvolti devono intensificare i propri sforzi per garantire la sicurezza stradale, se in Germania non vogliamo perdere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Le cifre relative alla Germania rappresentano ben oltre il 10% nell’UE, quindi anche lo sviluppo di questo Paese è un elemento fondamentale per gli obiettivi dell’UE”.

INTERVENIRE SUL COMPORTAMENTO UMANO: UN PASSO FONDAMENTALE

Per raggiungere l’obiettivo di massimo 1.500 decessi entro il 2030, DEKRA sottolinea la necessità di concentrarsi sul fattore umano a breve termine. Mentre la tecnologia (come gli ADAS obbligatori dal 2022) e le infrastrutture sono campi d’azione importanti, influenzare il comportamento delle persone è un punto di partenza cruciale. Jann Fehlauer afferma che le misure orientate al fattore umano dovrebbero prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come pedoni, ciclisti e utenti di scooter elettrici. “Ci vorrà del tempo, ad esempio, perché i sistemi di assistenza e le funzioni di guida automatizzata si diffondano nel circolante. Lo stesso vale per i cambiamenti nelle infrastrutture. Per noi è chiaro: gli obiettivi entro il 2030 non possono essere raggiunti solo con tali misure”.

RACCOMANDAZIONI DEKRA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE

DEKRA raccomanda un approccio equilibrato, dove l’innovazione tecnologica si combini con un impegno tangibile immediato. Urgono misure immediate e a breve termine, come nel Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2023, per garantire la sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada. Solo attraverso un impegno coordinato e tempestivo sarà possibile invertire la tendenza attuale e perseguire con successo gli obiettivi di sicurezza stradale entro il 2030.