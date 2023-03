Incidenti in galleria: solo 595 nel 2021 ma rischio mortalità +33%

Gli incidenti stradali in Italia che avvengono in galleria sono molto più rischiosi di quelli che avvengono su tutte le strade, perché rendono più difficile l’intervento dei soccorsi. Secondo le statistiche dell’Automobile Club Tedesco, gli eventi totali sono numericamente bassi rispetto al totale degli incidenti stradali, ma con un rischio del 50% più alto. Ecco tutti i dati in dettaglio.

INCIDENTI IN GALLERIA PIU’ PERICOLOSI PER VIE DI FUGA LIMITATE

In occasione della conferenza “Incidenti in galleria. La risposta dello Stato”, che si è svolta presso l’Istituto Superiore Antincendi, l’ACI ha fatto il punto sui sistemi di sicurezza, prevenzione e monitoraggio. Gli incidenti stradali in galleria risultano numericamente inferiori rispetto a quelli che avvengono all’aperto, ma con un tasso di mortalità e di rischio più alti. In galleria la pericolosità degli incidenti aumenta del 50% e i sinistri risultano più gravi a causa di limitati spazi di fuga e maggiori criticità di intervento dei soccorsi. Da notare che la legge prevede esercitazioni obbligatorie, con la simulazione di incidenti gravi, come questo di cui vi abbiamo parlato.

QUANTI INCIDENTI STRADALI IN GALLERIA E DOVE

L’ACI riporta i dati degli incidenti stradali in galleria nel 2021 che si sono verificati: 595 rispetto ai 151.875 incidenti totali registrati in Italia nello stesso anno. Nel dettaglio, i numeri sono distribuiti così:

114 incidenti sono avvenuti in gallerie autostradali ;

sono avvenuti ; 272 incidenti in quelle urbane ;

incidenti in quelle ; 209 nelle extraurbane.

Rispetto ai 2.875 morti sulle strade italiane nel 2021, le vittime da incidenti stradali in galleria sono 18, mentre 901 i feriti totali (359 in quelle urbane, 197 nelle autostradali e 345 extraurbane). Il tasso di mortalità in galleria, risulta pari al 3% contro l’1,9% totale.

TAMPONAMENTO E URTO CONTRO OSTACOLI: I PRINCIPALI INCIDENTI IN GALLERIA

“In galleria è richiesta la massima attenzione proprio perché sono più difficili le operazioni di soccorso. Dai dati si evince, infatti, che gli incidenti sono dovuti soprattutto a errori umani, in primis la distrazione”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI. Dai dati del report ACI, risulta che le situazioni di incidente più frequente sono il tamponamento e urto contro ostacoli (33%) o contro veicoli in sosta (21%). Se è vero che per alcune gallerie è previsto un piano di messa in sicurezza per migliorare la visibilità, la mortalità più alta si verifica nelle gallerie illuminate, secondo ACI: 14 decessi rispetto ai 4 in gallerie prive di illuminazione. “Servono maggiori informazioni sulle condizioni delle strade, più risorse per investimenti e una semplificazione normativa. Quando si parla di qualità e sicurezza delle infrastrutture, è necessario un intervento deciso delle Autorità locali, nazionali e internazionali. Gli investimenti sulle strade, infatti, contribuiscono a ridurre gli incidenti alleggerendo i costi per lo Stato: solo quelli sulle strade provinciali costano, infatti, alla collettività 3 miliardi di euro ogni anno”, ha espresso Sticchi Damiani.