Autostrade: in arrivo luci LED intelligenti in 450 gallerie entro il 2026

Autostrade per l’Italia (ASPI) ha annunciato un piano di investimenti per la sicurezza delle gallerie con l’adozione di luci a LED intelligenti. Saranno installati oltre 32.000 apparecchi di illuminazione in grado di regolare l’intensità luminosa in base alle condizioni esterne delle gallerie migliorando così il comfort visivo e la sicurezza dei guidatori. Ecco dove saranno adottate le nuove luci entro il 2026.

AUTOSTRADE MIGLIORA LA SICUREZZA DI GUIDA NELLE GALLERIE

Le novità annunciate da ASPI fanno parte del “Piano di efficientamento energetico dei circuiti di illuminazione di rinforzo” che riguarda 450 gallerie della rete. La società che ha cambiato proprietario dal 2021, afferma che questa soluzione aiuterà a risparmiare circa 10 GWh/anno e aumenterà il comfort alla guida di 4,5 milioni di viaggiatori che ogni giorno percorrono i 3.000 km di rete. Grazie a un investimento di oltre 20 milioni di euro. Secondo le stime, le emissioni di CO2 diminuirebbero di 2600 tonnellate l’anno, l’equivalente del consumo annuale medio di un Comune di oltre 10.000 abitanti.

LUCI A LED INTELLIGENTI NELLE GALLERIE DI AUTOSTRADE

Le luci a LED intelligenti sono già impiegate nelle gallerie “Santa Lucia”, il tunnel a 3 corsie più lungo mai costruito in Europa e uno dei 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva. Le gallerie già inserite nel piano sono 39 e sono dislocate, rispettivamente, presso:

le Direzioni di Tronco di Genova (19);

Firenze (6);

Cassino (12);

Pescara (2).

COME FUNZIONANO LE LUCI A LED INTELLIGENTI NELLE GALLERIE DI AUTOSTRADE

Il nuovo Piano di efficientamento energetico rientra all’interno del Programma Mercury per valorizzare e mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti. Prevede un’evoluzione nella regolazione del flusso luminoso emesso dal singolo apparecchio. Dei sensori rilevano in tempo reale il livello di luminosità del sole all’esterno della galleria e dialogano con il quadro di regolazione del circuito di illuminazione, aiutando a migliorare il comfort visivo dei viaggiatori. ASPI dichiara che, grazie a questa tecnologia, l’intensità luminosa degli apparecchi installati all’ingresso della galleria si modula in base alle reali condizioni atmosferiche, variando il flusso rispetto al livello di luminosità della luce solare. Questo sistema riduce lo stress visivo dei conducenti quando l’occhio deve abituarsi a condizioni di luce che variano istantaneamente. Evitando quegli istanti di “guida alla cieca”, la società afferma che anche la sicurezza complessiva dell’infrastruttura migliora.