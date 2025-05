Incidente raccordo anulare Roma: strada chiusa, la situazione

Code chilometriche e traffico in tilt per un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma avvenuto alle prime luci dell’alba di martedì 6 maggio 2025. Il sinistro, che per fortuna non ha causato vittime, ha però procurato la momentanea chiusura del tratto in questione, con tutti i disagi che si possono immaginare se si considerano i volumi di traffico sul GRA. Nel momento in cui scriviamo, siamo intorno alle 11 del mattino del 6/5, la strada risulta ancora bloccata, continua a leggere per conoscere la situazione aggiornata in base ai bollettini dell’Anas.

INCIDENTE RACCORDO ANULARE ROMA 6 MAGGIO 2025: COSA È SUCCESSO

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sul Raccordo Anulare sarebbe avvenuto intorno alle 5:15 del mattino all’altezza dell’uscita di via Nomentana, dopo Bufalotta, in carreggiata interna. Per cause ancora da accertare un mezzo pesante che trasportava bottiglie d’acqua si è ribaltato adagiandosi su un fianco e di traverso, ostruendo l’intera carreggiata. Centinaia di bottiglie che facevano parte del carico si sono sparpagliate lungo tutta la strada. Come detto, il conducente del camion ha riportato solo ferite lievi.

INCIDENTE RACCORDO ANULARE: LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO

A seguito dell’incidente sul GRA, l’Anas ha comunicato che il traffico è temporaneamente bloccato al km 24,700, in carreggiata interna, precisamente nel tratto compreso tra lo svincolo della Bufalotta (km 23,6) e lo svincolo di via Nomentana (km 26,6). Per permettere gli interventi dei soccorsi è stata predisposta l’uscita obbligatoria in complanare al km 19+000.

Sul posto stanno lavorando le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Vista la mole del camion ribaltatosi, è probabile che saranno necessarie parecchie ore.