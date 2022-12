Incentivi Genova 2022 – 2023 auto e furgoni fino a 9.000 euro

Arrivano gli incentivi a Genova per il 2022, 2023 e 2024 che consentono di acquistare auto, furgoni e altri veicoli con sconti fino a 9.000 euro

Ghiotta opportunità per i cittadini di Genova che possono usufruire di ricchi incentivi fino a un massimo di 9.000 euro per l’acquisto di auto, moto, e-bike e veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale. E abbinando questi contributi all’Ecobonus statale lo sconto può raggiungere e talvolta superare la somma di 15.000 euro. Scopriamo nel dettaglio come funzionano gli incentivi Genova 2022, 2023 e 2024 per auto e furgoni (dei contributi per moto ed e-bike ce ne occupiamo a parte).

INCENTIVI GENOVA 2022, 2023, 2024: CHI PUÒ RICHIEDERLI?

Il ‘Bando per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell’aria’ si rivolge ai cittadini privati residenti nel Comune di Genova da almeno 3 mesi al momento della presentazione della domanda, ai lavoratori autonomi con partita Iva residenti a Genova, alle micro, piccole e medie imprese e gli enti del terzo settore con sede legale e operativa nella città di Genova. Possono presentare la richiesta di incentivo anche i tassisti con licenza rilasciata dal Comune di Genova e le imprese di noleggio con conducente con sede e unità legale a Genova.

Sono disponibili 18.162.500 euro divisi in tre annualità:

– 3.100.000 nel 2022 (per acquisti dal 1° giugno 2022);

– 6.137.500 nel 2023;

– 8.925.000 nel 2024.

Gli incentivi Genova, con procedura a sportello fino a esaurimento fondi, prevedono la concessione di un contributo per l’acquisto di veicoli nuovi, di prima immatricolazione, a basso impatto ambientale a fronte della rottamazione obbligatoria di mezzi inquinanti già bloccati da precedenti ordinanze di limitazioni del traffico e da quelle di prossima emissione.

INCENTIVI GENOVA 2022, 2023, 2024 AUTO E FURGONI: COSA SI PUÒ COMPRARE?

Con gli incentivi auto Genova 2022, 2023 e 2024 si possono acquistare autoveicoli M1, inclusi taxi e NCC, veicoli commerciali N1, ciclomotori e motoveicoli L e biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike). In particolare:

– Auto elettriche o a idrogeno (incentivo 9.000 euro per privati, imprese e lavoratori autonomi);

– Auto ibride Euro 6D-Temp o successivi (incentivo 6.000 euro per privati, imprese e lavoratori autonomi);

– Auto metano, gpl, benzina-metano o benzina-gpl Euro 6D-Temp o successivi (incentivo 5.000 euro per privati, imprese e lavoratori autonomi);

– Auto benzina o diesel Euro 6D-Temp o successivi (incentivo 4.000 euro per privati, imprese e lavoratori autonomi);

– E-bike, ciclomotori e motoveicoli elettrici o ibridi (incentivo 800 euro per privati, imprese e lavoratori autonomi);

– Veicoli commerciali fino a 1,3 t elettrici o a idrogeno (incentivo 9.000 euro per imprese e lavoratori autonomi);

– Veicoli commerciali fino a 1,3 t ibridi (incentivo 6.000 euro per imprese e lavoratori autonomi);

– Veicoli commerciali fino a 1,3 t metano, gpl, benzina-metano o benzina-gpl (incentivo 5.000 euro per imprese e lavoratori autonomi);

– Veicoli commerciali benzina o diesel Euro 6D-Temp o successivi (incentivo 4.000 euro per imprese e lavoratori autonomi).

– Cargo-bike a pedalata assistita o trazione elettrica (incentivo 800 euro per imprese e lavoratori autonomi).

Per le imprese, i lavoratori autonomi con partite Iva e gli enti del terzo settore il contributo, a fondo perduto, è concesso per l’acquisto fino a 5 veicoli.

INCENTIVI AUTO GENOVA 2022, 2023 E 2024: ROTTAMAZIONE OBBLIGATORIA

Come detto in precedenza, per accedere al contributo, tranne che per l’acquisto di e-bike, è necessaria la rottamazione di un veicolo bloccato dalle vigenti ordinanze di limitazione del traffico nella città di Genova e da quelle di prossima adozione. La domanda dev’essere presentata da parte del richiedente esclusivamente accedendo con SPID alla piattaforma web disponibile sul sito smart.comune.genova.it/ecoincentivi2022 (di prossima attivazione).

Tra la documentazione da caricare dev’esserci la copia di acquisto del mezzo con data posteriore al 1° giugno 2022. E la copia del certificato di rottamazione del precedente veicolo.

Il beneficiario del contributo è tenuto a detenere il veicolo acquistato per un periodo minimo di 3 anni. Non sono ammessi al contributo gli acquisti di hoverboard, segway, monowheel, monopattini elettrici e similari.