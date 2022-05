Incentivi auto 2022: fondi per benzina e diesel quasi terminati

Come stanno andando gli incentivi auto 2022? A poche ore dall'apertura i fondi per benzina e diesel sono già quasi terminati. E gli altri lo saranno tra non molto

A poco più di 24 ore dall’apertura delle prenotazioni degli incentivi auto 2022 sulla piattaforma del MISE è successo quello che si temeva: i fondi disponibili delle categorie più ambite (benzina, diesel, gpl, metano e ibride full e mild) sono stati ‘bruciati’ in poco tempo e con questo ritmo si esauriranno nel volgere di pochi giorni, altro che scadenza il 31 dicembre. Tanto che qualcuno sta già chiedendo di rimpinguare i 650 milioni di euro stanziati per quest’anno, come se lo Stato italiano fosse un bancomat a servizio dell’industria automobilistica.

INCENTIVI AUTO 2022: EFFETTO CLICK-DAY ALL’AVVIO DELLA PIATTAFORMA

Occorre però specificare che difficilmente le prenotazioni degli incentivi auto 2022 proseguiranno con la cadenza del primo giorno, visto che all’apertura della piattaforma i concessionari hanno presumibilmente caricato tutte le richieste (o gran parte di esse) accumulatesi nelle precedenti settimane. Ricordiamo infatti che gli incentivi sono stati annunciati già a febbraio e da allora i rivenditori hanno iniziato a stipulare numerosissimi contratti preliminari di vendita, trasformandoli poi in contratti definitivi a partire dal 16 maggio, quando gli incentivi auto sono diventati legge. Pertanto solo dopo lo smaltimento degli ordini pregressi, e l’avvio della normale domanda quotidiana, si potrà davvero capire quando dureranno i fondi dell’Ecobonus 2022.

ECOBONUS AUTO 2022: I FONDI RESIDUI

Tutti possono verificare in tempo reale la disponibilità residua degli incentivi auto 2022 sull’homepage della piattaforma del MISE. Al momento attuale, ore 15:00 del 26 maggio 2022 (soltanto 29 ore dopo l’avvio delle prenotazioni), la situazione è la seguente:

– Autoveicoli M1 fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2

Fondi stanziati: 209.000.000 euro

Fondi residui: 194.234.000 euro (92,93%)

– Autoveicoli M1 fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2

Fondi stanziati: 213.750.000 euro

Fondi residui: 206.267.250 euro (96,50%)

– Autoveicoli M1 fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2

Fondi stanziati: 170.000.000 euro

Fondi residui: 65.520.000 euro (38,54%)

– Autoveicoli M1 fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2 per società di car sharing

Fondi stanziati: 11.000.000 euro

Fondi residui: 10.818.000 euro (98,35%)

– Autoveicoli M1 fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2 per società di car sharing

Fondi stanziati: 11.250.000 euro

Fondi residui: 11.177.750 euro (99,36%)

– Motoveicoli e ciclomotori L elettrici

Fondi stanziati: 15.000.000 euro

Fondi residui: 9.871.432 euro (65,81%)

– Motoveicoli e ciclomotori L non elettrici

Fondi stanziati: 10.000.000 euro

Fondi residui: 0 euro (0%)

– Veicoli commerciali N1 e N2 elettrici

Fondi stanziati: 10.000.000 euro

Fondi residui: 9.824.000 euro (98,24%).

Ciò significa che sul totale di 650 milioni stanziati ne sono rimasti, dopo poco più di 24 ore, all’incirca 508 milioni (78,11%). Cifra che a prima vista sembrerebbe garantire ancora parecchia disponibilità. Peccato però che le fasce più ambite, autoveicoli 61-135 g/km (benzina, diesel, gpl, metano, ibride full e mild) e moto e scooter non elettrici, siano già agli sgoccioli: della prima resta solamente il 38,54% dei fondi, la seconda è addirittura sold out.

INCENTIVI AUTO 2022: COSA SI PUÒ ACQUISTARE CON GLI SCONTI

Fatta la tara sui fondi ancora disponibili, ricordiamo quali veicoli si possono acquistare con gli incentivi auto 2022 e a quanto ammontano gli sconti. Sono ammessi soltanto gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica, anche in leasing. Lo schema dei contributi previsti nel 2022 è il seguente:

– 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione per autoveicoli M1 almeno Euro 6 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (auto elettriche);

– 4.000 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione per autoveicoli M1 almeno Euro 6 nella fascia di emissioni 21-60 g/km (auto ibride plug-in);

– 2.000 euro solo con rottamazione per autoveicoli M1 almeno Euro 6 nella fascia di emissioni 61-135 g/km (auto full/mild hybrid, benzina, diesel, metano, gpl);

– 40% sul prezzo di listino (fino a 4.000 euro) con rottamazione o 30% (fino a 3.000 euro) senza rottamazione per motocicli o ciclomotori L elettrici;

– 40% sul prezzo di listino (fino a 2.500 euro) + 5% di sconto obbligatorio del rivenditore, solo con rottamazione, per motocicli o ciclomotori L termici almeno Euro 5;

– 4.000 euro solo con rottamazione per veicoli commerciali N1 elettrici fino a 1,5 tonnellate;

– 6.000 euro solo con rottamazione per veicoli commerciali N1 elettrici superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;

– 12.000 euro solo con rottamazione per veicoli commerciali N2 elettrici da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate;

– 14.000 euro solo con rottamazione per veicoli commerciali N2 elettrici superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

Il 5% dei fondi della fascia 0-20 e il 5% dei fondi della fascia 21-60 degli autoveicoli M1 sono riservati alle società di car sharing.