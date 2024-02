Incentivi 2024: i fondi per auto benzina e diesel sono terminati

A meno di due settimane dall’apertura delle prenotazioni degli incentivi auto 2024 sulla piattaforma dell’Ecobonus è successo quello che era facilmente preventivabile: i 120 milioni di euro a disposizione delle categorie più ambite (benzina, diesel, gpl, metano e ibride full e mild) sono stati ‘bruciati’ ben prima della scadenza del 31 dicembre e per il momento restano solamente quelli per l’acquisto di auto ibride plug-in ed elettriche. Dovrebbe trattarsi però di un ‘vuoto’ momentaneo: con la rimodulazione degli incentivi 2024 annunciata al Tavolo automotive, il fondo per le auto termiche sarà rifinanziato con altri 283 milioni di euro.

INCENTIVI 2024: SCONTI PER AUTO BENZINA E DIESEL GIÀ FINITI, MA PRESTO ARRIVERANNO ALTRI SOLDI

Bisognerà però pazientare almeno un mese prima di vedere altri soldi a favore delle auto benzina e diesel con emissioni tra i 61 e i 135 g/km di CO2. Per l’avvio dei nuovi incentivi occorrerà infatti attendere la definizione del DPCM con lo schema rimodulato, atteso ai primi di marzo. Fino ad allora si procederà con lo schema originario degli sconti, ora disponibili soltanto per auto elettriche e plug-in, col rischio di immobilizzare il mercato auto in Italia.

Nel 2024 lo stanziamento totale per l’acquisto di auto termiche nuove sarà alla fine di 403 milioni di euro, di cui 120 milioni già usati e i restanti 283 milioni in arrivo a marzo. Ulteriori 20 milioni di euro saranno invece riservati all’acquisto di auto usate Euro 6 fino a 160 g/km di CO2.

INCENTIVI 2024: QUALI AUTO TERMICHE SI POTRANNO ACQUISTARE CON I NUOVI SCONTI?

Dopo aver visto i fondi messi a disposizione, ricordiamo quali autovetture termiche si potranno acquistare da marzo con i nuovi incentivi auto 2024 e l’ammontare degli sconti. Sarà ammesso soltanto l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica, anche in leasing, con soltanto una piccola quota destinata ai veicoli usati. Lo schema aggiornato dei contributi 2024 per le auto benzina e diesel è il seguente:

AUTO TERMICHE NUOVE (fascia di emissioni 61-135 g/km)

Dotazione: 403 milioni di euro, di cui 120 milioni già terminati (ne restano 283 milioni).

Importo degli sconti:

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

AUTO USATE EURO 6 (fascia di emissioni fino a 160 g/km)

Dotazione: 20 milioni di euro.

Importo degli sconti:

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

ECOBONUS AUTO 2024: I FONDI RESIDUI DEL VECCHIO SCHEMA

Tornando invece allo schema originario degli incentivi auto, attualmente in vigore, possiamo verificare in tempo reale la disponibilità residua dei contributi sull’homepage della piattaforma del MIMIT. Nel momento in cui scriviamo, ore 14:00 del 5 febbraio 2024 (a due settimane dall’avvio delle prenotazioni), la situazione è la seguente:

Autoveicoli fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2

Fondi stanziati: 194.750.000 euro

Fondi residui: 186.760.250 euro

Autoveicoli fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2

Fondi stanziati: 232.750.000 euro

Fondi residui: 229.766.250 euro

Autoveicoli fascia di emissioni 61-135 g/km di CO2

Fondi stanziati: 120.000.000 euro

Fondi residui: 0 euro

Autoveicoli M1 fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2 per società di car sharing e autonoleggio

Fondi stanziati: 10.250.000 euro

Fondi residui: 9.811.750 euro

Autoveicoli fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2 per società di car sharing e autonoleggio

Fondi stanziati: 12.250.000 euro

Fondi residui: 12.023.750 euro.

Come si può facilmente notare, gli italiani hanno utilizzato gli incentivi soprattutto per comprare veicoli benzina e diesel, mentre i contributi per i motori più ecologici sono quasi intatti. In particolare i 120 milioni di euro a disposizione delle auto con motore tradizionale sono serviti per acquistare circa 60 mila vetture. Con il nuovo stanziamento di 283 milioni di euro si dovrebbe soddisfare un numero di richieste decisamente più alto.