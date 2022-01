In Europa -25% di auto nuove vendute nel 2021 rispetto al 2019

Nel 2021 sono state vendute 4 milioni di auto nuove in meno rispetto al 2019: ecco il bilancio del mercato per Brand e Paesi

Le auto nuove vendute in Europa nel 2021 sono circa un quarto in meno rispetto ai volumi del 2019. Mentre l’Associazione europea dei Costruttori fa un bilancio che trova solidità nelle vendite di auto elettriche e ibride, l’Italia è ancora l’unico Paese a non aver confermato gli incentivi (se si esclude il ripensamento della Svizzera sulle Plug-in). Secondo i dati ACEA elaborati da UNRAE (Rappresentanti veicoli esteri) e ANFIA (Filiera italiana industria automobilistica) nel complesso, a dicembre 2021 le immatricolazioni di auto sono -21,7% rispetto a dicembre 2020. Ecco tutti i dati con i commenti sul mercato auto nuove in Europa nel 2021.

AUTO NUOVE NEI 5 MAJOR MARKET UE

Nell’intero 2021 le auto nuove vendute sono 11.774.885, con una variazione negativa dell’1,5% rispetto al 2020 e del +25,5% rispetto al 2019. Quasi tutti i Paesi, a dicembre, riportano nuovamente pesanti contrazioni, inclusi i cinque major market (compreso Regno Unito):

– 27,5% in meno Italia;

– 26,9% in meno Germania;

– 18,7% in meno Spagna;

– 18,2% in meno Regno Unito;

– 15,1% in meno Francia.

Complessivamente, i mercati vedono calare le immatricolazioni poco più della media UE (-22,1%) e rappresentano una quota del 70,2% del totale immatricolato. Tuttavia il bilancio dell’intero 2021 si chiude in ribasso solo per la Germania (-10,1% rispetto al 2020). Mentre per gli altri quattro Paesi superano i livelli del 2020: Italia a +5,5%, Spagna e Regno Unito a +1%, Francia a +0,5%.

IMMATRICOLAZIONI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE IN EUROPA

“Sui risultati di chiusura d’anno ha impattato soprattutto la carenza globale di semiconduttori”, afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. “Con particolare riferimento al secondo semestre 2021, ha causato forti rallentamenti nelle linee di produzione e ritardi nelle consegne di nuovi veicoli”. Le immatricolazioni di auto a emissioni ridotte si riassume così:

– Spagna: ibride plug-in (5,6% nel mese e 5% nell’anno), elettriche (4,1% nel mese e 2,8% nell’anno);

– Francia: ibride ricaricabili 9,8% nel mese (+2,5%) e le non ricaricabili 17,7% (+10,3%). Le elettriche raggiungono il 14,7% del mercato (+11,8%);

– Germania: le auto elettriche raggiungono una quota di mercato del 21,3% nel mese, mentre le auto ibride sono 68.938 (-15% e 30,3% di quota), di cui 32.752 plug-in (-16,3%, con il 14,4% di quota);

– Regno Unito: le autovetture ricaricabili rappresentano il 33,2% del mercato del mese (25,5% le BEV e 7,7% le PHEV) e il 18,6% da inizio anno (11,6% le BEV e 7% le PHEV);

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

BRAND E GRUPPI CHE HANNO VENDUTO PIÙ AUTO NEL 2021

Il Gruppo Stellantis ha registrato, in Europa, 177.734 immatricolazioni a dicembre 2021 (-23,8%) con una quota di mercato del 18,7%. Nel 2021 invece le immatricolazioni di auto nuove sono 2.378.979 unità (-1,6%) con una quota del 20,2% (la stessa quota del 2020). Nel 2021, crescono i volumi di auto nuove vendute rispetto al 2020 per Hyundai Group (+21%), BMW Group (+1%), Toyota Group (+9%), Volvo (+1%) e Mazda (+4%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta la larghezza.