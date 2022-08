Immatricolazioni auto nuove: +8% benzina a luglio

Le auto nuove a benzina si riprendono una quota di immatricolazioni a luglio: ecco il bilancio e la top 10 dei modelli più venduti

Le immatricolazioni di auto nuove a luglio non mostrano particolari variazioni rispetto ai volumi dell’anno precedete. Ciò che emerge è invece l’impatto degli incentivi auto nella fascia 61-135 g/km di CO2 e le difficoltà dei Costruttori ad accorciare i tempi di consegna. A luglio 2022 le immatricolazioni di auto nuove registrate sono -0,8%, con un calo maggiore delle auto elettriche e ibride.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A LUGLIO E INCENTIVI ICE ESAURITI

Le auto di nuova immatricolazione vendute a luglio 2022 in Italia sono 109.580, in calo rispetto alle 110.514 unità registrate l’anno precedente. Come riporta l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, il mercato auto ha risentito positivamente degli incentivi sulla auto ICE, che però si sono presto esauriti. “Dopo aver registrato cali a doppia cifra nei primi sei mesi del 2022, con la variazione negativa maggiore ad aprile (-33%), a luglio il mercato auto riduce la sua flessione a -0,8%”, spiega Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. “Il recupero di luglio 2022 deriva dal confronto con i bassi volumi di luglio 2021, primo mese dello scorso anno a registrare un crollo delle immatricolazioni non solo rispetto allo stesso periodo del 2019, ma anche del 2020 (-19,2%)”.

LE IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE PER ALIMENTAZIONE

Le immatricolazioni per alimentazione, vedono il mercato di luglio aumentare del +8,6% i volumi a benzina, con una quota di mercato del 30,2%. Mentre le diesel calano del 9,9% rispetto al settimo mese del 2021, con una quota del 20,4%. Le auto ad alimentazione alternativa invece rappresentano il 49,5% delle immatricolazioni di auto nuove a luglio 2022, in calo dell’1,2% e così distribuite:

– ibride non ricaricabili, +10,3% e 32,6% in quota;

– elettriche, -30% e 3,3% in quota;

– plug-in, -12,2% e 5,1% in quota;

– Gpl, -6,2% e 7,9% in quota;

– Metano, -63,6% e 0,6% in quota.

TOP 10 DELLE AUTO PIÙ VENDUTE IN ITALIA A LUGLIO

Le immatricolazioni di auto nuove a luglio 2022 vedono il trio Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 nelle prime posizioni del segmento mild/full hybrid. La Fiat 500 elettrica è il modello a batterie più venduto sia a luglio che dall’inizio del 2022. I SUV hanno una quota di mercato pari al 51,1% nel mese di luglio, di cui il 26% è coperto da Brand del gruppo Stellantis. Ecco di seguito la top 10 delle auto nuove più vendute a luglio 2022 in Italia.