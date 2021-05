Immatricolazioni Auto in Europa: oltre 1 milione ad aprile 2021

Le immatricolazioni auto in Europa di Stellantis schizzano al +330%, ma al secondo posto in classifica: ecco il bilancio del mercato auto di aprile 2021

Le immatricolazioni di auto in Europa hanno superato 1 milione di unità con crescite percentuali fino a 4 cifre nei 5 maggiori Paesi rappresentativi. L’Italia ha registrato il più alto trend di volumi, ma le associazioni di Costruttori invocano cautela: è una crescita solo apparente. Una sola auto nuova immatricolata è diesel in UK e non superano il 20% in altri Paesi. Tra le auto nuove più vendute in Europa ad aprile 2021, Jaguar Land Rover e Stellantis sono i gruppi con un trend di crescita maggiore. Ecco i dati in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI AUTO EUROPA IN CRESCITA APPARENTE

Arrivano puntuali i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa, diffusi dall’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili: sono poco più di 1milione di unità. La crescita è però confrontata con un periodo tra i più bui dell’economia mondiale a causa dell’emergenza Coronavirus nel 2020. “Come già accaduto nel precedente mese di marzo, il mercato auto europeo risulta in notevole rialzo anche ad aprile 2021 per via del confronto con la pesante flessione di aprile 2020 (-78%)” commenta Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. Nei primi 4 mesi del 2021, le immatricolazioni auto in Europa raggiungono 4.120.443 unità, in crescita del +23% rispetto allo stesso periodo 2020. Il saldo percentuale però è del -25% rispetto al primo quadrimestre 2019.

I PAESI DI RIFERIMENTO IN EUROPA PER IL MERCATO AUTO NUOVE

Guardando le immatricolazioni auto nuove nei primi 5 maggiori mercati d’Europa, che rappresentano circa il 70% dei volumi, l’Italia ha registrato il trend più forte rispetto all’anno scorso (+3.276,8%). Ecco di seguito invece come è andata negli altri 4 major market, includendo anche il Regno Unito:

– Germania (+90%);

– Francia (+568,8%);

– Spagna (+1.787,9%);

– Regno Unito (+3.176,6%);

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE IN EUROPA

Il Gruppo Stellantis ha registrato 226.000 immatricolazioni auto in Europa ad aprile 2021, rispetto alle 49.328 unità di aprile 2020. Raggiunge così una quota di mercato del 21,7% (era 16,9% ad aprile 2020) e in seconda posizione tra i vari gruppi automobilistici. Difatti è al secondo posto per volumi, rispetto a Volkswagen Group (oltre 78 mila immatricolazioni). Ma è seconda anche a Jaguar Land Rover, se consideriamo i trend di crescita (+618% JLR contro +330% Stellantis). Bisogna precisare però che il trend è puramente indicativo e circostanziale, visto che riguarda volumi di vendite non confrontabili (47 mila immatricolazioni Stellantis – circa 1300 immatricolazioni JLR). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei Costruttori auto in Europa a tutta larghezza.