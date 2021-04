Mercato Auto Europa: +63% di immatricolazioni a marzo 2021

Il mercato auto Europa si risveglia a marzo 2021: ecco cosa si nasconde dietro i numeri positivi oltre allo stallo delle vendite diesel

Le immatricolazioni auto a marzo 2021 sono aumentate a circa 1,4 milioni, un aumento del +62,7% che fa sperare in una ripresa dell’economia. Tuttavia il confronto con il periodo più critico dell’emergenza sanitaria, mostra una strada in salita. Ecco l’analisi dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica sulle immatricolazioni auto in Europa e nei 5 major market.

IMMATRICOLAZIONI AUTO EUROPA NEI 5 MAJOR MARKET

Le immatricolazioni auto a marzo 2021 sono circa la metà dei volumi di tutto il primo trimestre dell’anno (3,08 milioni di veicoli). Una conseguenza del fatto che il confronto con marzo 2020 è falsato dall’effetto Coronavirus: -52% d’immatricolazioni per le misure restrittive. “Dopo le pesanti flessioni di gennaio (-25,7%) e febbraio (-20,3%), a marzo il mercato auto europeo torna positivo grazie al confronto con marzo 2020”, spiega Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. Se si confrontano le vendite con marzo 2019, il terzo mese 2021 risulta in flessione del -22%. Tra i principali mercati che rappresentano il 73% delle vendite europee l’andamento di marzo 2021 è positivo per tutti:

– Italia (+497,2%);

– Francia (+191,7%);

– Spagna (+128%);

– Germania (+35,9%);

– Regno Unito (+11,5%);

IMMATRICOLAZIONI AUTO PER ALIMENTAZIONE IN EUROPA

Le immatricolazioni auto in Europa a marzo 2021 confermano il calo delle vendite di auto tradizionali e la continua crescita del mercato delle auto elettrificate (44,7% in quota). Le auto nuove diesel sono sotto la soglia del 25% di immatricolazioni, mentre le auto a benzina si fermano al 31,2% dei volumi. Diverso è il bilancio delle immatricolazioni di auto ibride ed elettriche:

– le ibride, 27,3% di immatricolazioni;

– le ibride plug-in, 8,7% di immatricolazioni;

– le elettriche, 4,3% di immatricolazioni;

– auto a GPL, 6,1% di immatricolazioni;

– auto a Metano, 2,6% di immatricolazioni;

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN EUROPA PER BRAND

Il mercato auto in Europa ridà ossigeno a quasi tutti i Brand e Marchi dei Costruttori auto, almeno nei bilanci di fine mese. Le immatricolazioni crescono in modo prevalente per:

– Stellantis (+177);

– Ford (+92%);

– Renault Group (+85%);

– Mazda (+85%);

– Volkswagen Group (+63%) – in testa per numero di veicoli venduti.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.