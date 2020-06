Immatricolazioni auto a -50%, crescono solo ibride ed elettriche a maggio

Tra le 10 auto più vendute in Italia a maggio 2020 i modelli tradizionali arrancano rispetto ai numeri in crescita di auto ibride ed elettriche in tempi di Coronavirus

A maggio 2020 il mercato auto prova a ripartire, ma la riapertura delle concessionarie mette insieme poco meno di 100 mila immatricolazioni. Il resoconto del mercato auto in Italia in tempi di Coronavirus vede solo auto ibride (+51%) ed elettriche (+17%) in crescita. Ecco le 10 auto più vendute in Italia a maggio 2020.

LE 10 AUTO PIÙ VENDUTE IN ITALIA: CRESCONO LE AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE

Le auto vendute in Italia a maggio 2020 si fermano a -49,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Secondo i dati ANFIA (Associazione nazionale dei Costruttori di veicoli) le immatricolazioni sono 99.711, in contrazione anche nel corrispettivo dei primi 5 mesi dell’anno: 451.366 -50,5%. Il trend negativo del mercato auto di maggio colpisce soprattutto le immatricolazioni di auto diesel che scendono del -57% a quota 36%. Le auto a benzina calano del 52% a maggio ma rappresentano ancora il 41,5% delle immatricolazioni. Va peggio alle vendite di auto GPL e metano: -50% con 6% di quota e -48% e 2% di quota. Tra le auto più vendute a maggio in Italia invece gli unici numeri positivi vengono dalle ibride (+144,5% e 1,2% di quota) ed elettriche (+51,5%, con l’1,8% di quota).

TIPOLOGIE DI AUTO VENDUTE A MAGGIO 2020

Tra le 10 auto più vendute in Italia a maggio 2020 diminuiscono tutte le tipologie (segmenti) di auto. Diminuiscono del -62% le immatricolazioni di piccole utilitarie e del -47% le utilitarie. Lo stesso per le auto medie che diminuiscono del -55%. In calo anche i SUV di tutte le dimensioni, che cedono il 40% del mercato (il 16% delle immatricolazioni è rappresentato solo da FCA). I SUV piccoli mostrano una variazione negativa maggiore (-41%), quelli compatti del -43%, quelli medi del -31% e quelli grandi del -12%. Calano le immatricolazioni anche per le monovolume (-60%), le auto superiori (-63%), premium (-49%) e le sportive (-54%). Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO PIU’ VENDUTE A MAGGIO: LA TOP10

Le marche nazionali, nel complesso, totalizzano nel mese 22.546 immatricolazioni (-57%), con una quota di mercato del 22,6%. Nei primi 5 mesi del 2020, le immatricolazioni complessive ammontano a 111.217 unità (-51,8%), con una quota di mercato del 24,6%. Tra le 10 auto più vendute in Italia a maggio 2020 la testa è sempre per la Fiat Panda accompagnata da altri 4 modelli del gruppo FCA. Al terzo posto, la Lancia Ypsilon (2.437), al quarto la Jeep Compass (2.322) poi subito la Fiat 500X (2.318) e al decimo posto la Jeep Renegade (2.080).