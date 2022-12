Il noleggio a lungo termine non teme crisi: tutti i numeri del 2022

Il noleggio a lungo termine non teme crisi: i numeri del 2022 dimostrano infatti che in controtendenza al mercato auto il servizio di locazione continua la sua crescita

Se le vendite di automobili diminuiscono, e neppure di poco, il noleggio a lungo termine non teme crisi. Nel 2022, infatti, il servizio di locazione per periodi lunghi ha registrato una crescita in doppia cifra sull’anno precedente, in controtendenza rispetto ai dati del mercato auto. Segno che il NLT viene ormai considerato un’alternativa credibile e vantaggiosa all’auto di proprietà.

Con questa soluzione chiunque può guidare l’auto che desidera grazie al parco auto messo a disposizione dalle società nel noleggio auto lungo termine, che hanno sempre tante proposte dedicate e piccole e medie aziende, liberi professionisti, rappresentanti con partita IVA e privati, con e senza anticipo.

CHE COS’È IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMOBILI

Il noleggio a lungo termine è una particolare formula di locazione che permette di utilizzare una vettura nuova per un lungo periodo, dietro il pagamento di un canone mensile a rate fisse, senza accollarsi l’onere di acquistarla. La durata del noleggio è già predeterminata alla stipula del contratto e di solito varia da 12 a 60 mesi, con una percorrenza massima consentita. In sostanza con il servizio NLT si acquista l’uso temporaneo dell’auto e non la sua proprietà. Al termine del contratto il cliente può scegliere se prolungare il noleggio (fino al massimale previsto), restituire l’auto o noleggiarne un’altra.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 2022: +11,1% DI CONTRATTI IN UN ANNO

Scrivevamo all’inizio di un mercato del noleggio a lungo termine che non teme crisi e in effetti è così. Secondo i dati ufficiali UNRAE/MIT nei primi nove mesi del 2022, gli ultimi finora disponibili, in Italia sono stati stipulati 445.530 contratti NLT, con una crescita del +11,1% rispetto al 2021, seppur con una durata media scesa leggermente da 23 a 20 mesi. Nelle scorse settimane abbiamo approfondito questo andamento in un articolo dedicato. E pensare che nel periodo di riferimento le società di noleggio erano ancora escluse dagli incentivi dell’Ecobonus statale! Stabile al 15,3% la quota di utilizzatori privati, per un totale di 67.988 contratti, mentre le aziende hanno mantenuto la quota maggioritaria (84,7% per complessive 377.542 unità). A questo proposito ricordiamo che il noleggio lungo termine prevede numerose agevolazioni fiscali, fino al 100% di detrazioni e deduzioni, per aziende e professionisti.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: LE PREFERENZE DEGLI ITALIANI

Ma quali sono le auto a noleggio lungo termine più richieste in Italia? Sempre secondo l’analisi UNRAE/MIT relativa ai primi nove mesi 2022, le aziende hanno confermato la preferenza per le berline e i privati per le crossover. Tuttavia l’aspetto più interessante ha riguardato il tipo di alimentazione. Infatti le vetture diesel, pur mantenendo il primato in termini assoluti, hanno fatto registrare un certo calo, forse a causa delle limitazioni ambientali che sempre più spesso colpiscono le auto a gasolio. Viceversa i veicoli a benzina hanno retto il passo, mentre sono decisamente aumentate le ibride (più mild/full che plug-in). Momentanea battuta d’arresto per le auto elettriche, forse penalizzate dall’assenza di incentivi statali per l’autonoleggio che, come già anticipato, sono ripresi solamente a inizio novembre. È dunque probabile che con i dati degli ultimi due mesi assisteremo a un’impennata di BEV a noleggio lungo termine.