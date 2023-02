I migliori e peggiori automobilisti del mondo: la classifica

Ti sei mai chiesto dove si trovino i migliori e i peggiori automobilisti del mondo? La risposta prova a darla l’indagine di Compare The Market che stilato la classifica dei primi 10 Paesi con i migliori (e i peggiori) conducenti, basandosi su fattori come la qualità delle strade, l’indice del traffico. il rispetto dei limiti di velocità e del tasso alcolemico, il numero di vittime causate da incidenti stradali, la percezione sui social e altri ancora, assegnando un punteggio per ogni fattore considerato. Curioso di scoprire il Paese che ha i migliori conducenti del mondo?

I MIGLIORI AUTOMOBILISTI DEL MONDO

Ebbene, secondo l’indagine i migliori automobilisti del mondo si trovano in Giappone (punteggio: 4,57/5). Un primato conquistato grazie al bassissimo livello di alcol nel sangue (0,03 g/dl) e alla percezione positiva sui social media, la più alta in assoluto. Il Giappone può inoltre vantare un’ottima qualità delle strade, che si traduce in un grande senso di sicurezza sia per i guidatori che per i pedoni. Nella top-ten 8 nazioni su 10 sono europee e infatti dietro il Giappone il podio è completato da Paesi Bassi (il secondo più alto livello di qualità stradale e uno dei livelli più bassi di decessi per incidenti stradali ogni 100.000 abitanti) e dalla Norvegia (traffico molto basso, il che significa che gode di tempi di percorrenza ridotti e bassi livelli di consumo di CO2, nonché miglior Paese come numero di morti per incidenti stradali).

Nella top-ten dei Paesi con i migliori automobilisti ci sono pure Estonia, Svezia, Austria, Svizzera, Spagna, Singapore e Portogallo. E l’Italia? Siamo soltanto in 37^ posizione. Guardate la seguente infografica con ulteriori dettagli sui primi 10 posti.

I PEGGIORI AUTOMOBILISTI DEL MONDO

Anche il Paese con i peggiori automobilisti del mondo arriva dall’Asia ed è la Thailandia, con un punteggio di appena 2,17 su 5. Sulla nazione con capitale Bangkok pesa il tragico numero di vittime per incidenti stradali, 32 ogni 100.000 persone. Molto male anche il Perù, penultimo, penalizzato dall’indice di traffico più alto in assoluto e dalla qualità delle strade molto scarsa. Pessimi numeri anche per Argentina e Brasile, altri due Paesi sudamericani. E se non sorprende più di tanto trovare i guidatori di Libano, India e Malaysia nella classifica dei peggiori del mondo, fa scalpore ravvisare la presenza di Canada e USA. I conducenti canadesi hanno una pessima reputazione sui social network mentre gli statunitensi scontano l’abuso di alcol alla guida.

Come prima, clicca sull’infografica per altri dettagli.

COME SI È GIUNTI ALLA CLASSIFICA DEI MIGLIORI E PEGGIORI CONDUCENTI DEL MONDO

L’indagine di Compare The Market ha preso in esame 50 Paesi utilizzando 6 diversi fattori per valutare l’abilità degli automobilisti di ciascun posto:

Percezione sui social: la percentuale di post positivi sui social media riguardo la guida.

Limite di alcol nel sangue: il limite massimo consentito di alcol nel sangue durante la guida, misurato in g/dl.

Morti per incidenti stradali: tasso di mortalità per incidenti stradali ogni 100.000 persone.

Limite di velocità: il limite massimo di velocità all’interno del Paese.

Qualità delle strade: usando i dati del sondaggio “Nel tuo Paese, come giudichi la qualità delle infrastrutture stradali? (sia a livello di estensione che di condizione)”.

Indice di traffico: stima del tempo perso e del consumo di CO2 a causa del traffico.