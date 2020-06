Ecco i brand auto più affidabili del 2020: L’indagine JD Power rivela i difetti più frequenti e i modelli più affidabili tra le auto nuove

Comprare un’auto nuova è un investimento importante che richiede un’attenta valutazione dei brand auto più affidabili che hanno meno guasti e difetti. Se ti stai chiedendo quali auto sono migliori, l’indagine JD Power sui difetti delle auto nuove è la risposta che cerchi. Ecco le classifiche per tipo tra i brand auto più affidabili del 2020.

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI ALLE AUTO NUOVE 2020

L’Initial Quality Study 2020 di JD Power, mette in luce quali sono i brand auto con meno difetti del 2020. L’indagine sulla qualità delle auto nuove negli USA ha analizzato le risposte di oltre 87 mila clienti che hanno acquistato un’auto nuova nel 2020. Tra le domande sulla soddisfazione della qualità delle auto, i proprietari hanno parlato dei difetti manifestatisi nei primi 90 giorni di utilizzo delle auto. Bisogna dire che, anche se l’indagine sui difetti delle auto nuove si basa su valutazioni USA, tra i brand auto più affidabili figurano anche stabilimenti europei dove vengono assemblate le auto migliori. Qual è il problema più frequente sulle auto nuove? Dall’indagine JD Power 2020 il 25% dei reclami è riferito alla connettività auto (comandi vocali, Apple Car Play, Android Auto, navigazione, Bluetooth). Vediamo nel dettaglio quali sono le auto più affidabili e la Top Costruttori per tipo di auto.

I BRAND AUTO PIÙ AFFIDABILI DEL 2020

La qualità delle auto nuove nella classifica dei brand più affidabili del 2020 è calcolata in base al numero di problemi ogni 100 veicoli venduti (PP100). I risultati dell’indagine sui difetti delle auto nuove rivelano nel 2020 grosse novità. La più interessante è che tra i brand auto migliori nella Top5, il Gruppo Hyundai-Kia, da diversi anni in testa, quest’anno è accompagnato dalle marche del gruppo FCA. Kia e Dodge sono le marche auto con meno difetti di tutte (136 PP100), seguite da Chevrolet (General Motors) con 141 PP100. La Top5 dei brand auto migliori si chiude con RAM e Genesis. Per capire meglio quanto problematiche sono le auto nuove, bisogna fare riferimento a 166 problemi ogni 100 auto in media. 14 Brand di auto, tra cui molti disponibili in Europa, sono sopra la media. L’evidenza più eclatante è che molti brand premium nella classifica sono in media più problematici. Tesla è in fondo alla classifica delle auto più affidabili e tra qualche paragrafo capiamo perché. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

BRAND AUTO PIÙ AFFIDABILI 2020 PER SEGMENTO

Tra i brand auto più affidabili per segmento JD Power incorona la Chevrolet Sonic tra le utilitarie, davanti a Hyundai Accent e Kia Rio. Per trovare un’auto europea migliore, bisogna cercare tra le small premium: è la BMW Serie 2 la migliore secondo l’indagine. Tra gli altri brand, non sempre in cima, ci sono anche marche premium e non nella classifica qui sotto. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

I BRAND AUTO PIÙ AFFIDABILI DEL 2020 TRA I SUV

La qualità dei SUV ha ricevuto una valutazione a parte nell’indagine JD Power 2020. Tra i migliori SUV 2020 ritroviamo molti modelli noti e diffusi anche sul mercato EMEA. La Kia Soul ad esempio isola la Top dei piccoli SUV, lo stesso per Kia Sorento (SUV medi) e Hyundai Tucson (SUV compatti). La Jaguar E-Pace è definita il miglior SUV tar i modelli premium, mentre BMW e Nissan si dividono le classifiche con brand tipicamente a stelle e strisce. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

GLI STABILIMENTI DEI BRAND AUTO PIÙ AFFIDABILI DEL 2020

I brand di auto più affidabili hanno portato alla luce anche gli impianti produttivi dei Costruttori dove evidentemente nasce la qualità delle auto più affidabili. Per il minor numero medio di problemi riscontrati sui modelli, in testa alla classifica c’è l’impianto cinese di General Motors dove viene prodotta la Buick Envision (26 PP100). Tra le auto in vendita anche in Europa prodotte negli stabilimenti migliori ci sono le Jeep Compass e Cherokee, le Lexus NX e UX, Kia Soul, Toyota CH-R e diversi modelli BMW. I migliori impianti produttivi europei sono invece in Turchia (Toyota), Germania e Olanda (BMW e Mini). Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

LA QUALITA’ DELLE AUTO TESLA 2020

La qualità delle auto Tesla ha fatto molto discutere negli ultimi mesi, per via dei difetti delle Tesla Model 3. Nell’indagine JD Power, infatti, Tesla è in fondo alla classifica con 250 problemi ogni 100 auto vendute. Ma si tratta dati parziali, come spiega la società di marketing, poiché Tesla si sarebbe rifiutata di fornire tutti i dati dei reclami. Pertanto il numero è riferito solamente ai 35 Stati in cui è stato possibile raccogliere informazioni direttamente dai clienti Tesla.