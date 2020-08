I 10 SUV usati più venduti ad agosto 2020 fino a 10 mila euro

Comprare un SUV usato online: ecco i modelli fino a 10 mila euro più venduti ad agosto 2020

Il mercato delle auto usate ha reagito all’emergenza Coronavirus con oltre 200 passaggi di proprietà ogni 100 immatricolazioni a luglio. Chi si sta chiedendo quale auto usata scegliere quasi sicuramente comprerà un SUV. Ma quali sono i SUV fino a 10 mila euro che si possono comprare più facilmente? Ecco la Top10 dei SUV usati venduti ad agosto 2020.

ACQUISTO SUV USATO: I MODELLI PIU’ VENDUTI ONLINE

L’indagine sui 10 SUV usati fino a 10 mila euro è di un noto motore di ricerca per annunci di compravendita di auto usate. Il sito ha analizzato quali sono i SUV più venduti tra luglio e agosto 2020 con un budget fino a 10 mila euro. La classifica qui sotto fa intuire che chi sta comprando uno dei SUV più venduti in Italia (Fiat 500X o Jeep Renegade) se la tiene. Per quanto la Nissan Qashqai non sia tra le 10 auto nuove più vendute in Italia, continua a essere un desiderio esaudito per gli italiani. Ecco qui sotto la Top10 commentata dei SUV usati fino a 10 mila euro.

IL SUV USATO PIU’ CONVENIENTE TRA I MODELLI FINO A 10 MILA EURO

Il SUV usato più venduto in 2 mesi fino a 10 mila euro è la Nissan Qashqai: in media 5 volte le vendite da luglio ad agosto 2020 rispetto al SUV meno venduto. Subito dopo, la Nissan Juke è il modello più venduto online con una spesa di poco superiore alla sorella più grande. La Fiat Freemont usata si può rivelare un affare, anche se rientra tra i modelli familiari (in listino ha sostituito la Fiat Ulysse). Inoltre è un modello ormai fuori produzione e non vanno sottovalutate le radici USA per la reperibilità dei ricambi (riprende totalmente la Dodge Journey). Dopo la BMW X1, arriviamo al più giovane dei SUV più venduti: la Renault Captur del 2014. Si porta a casa con poco meno di 10 mila euro, ma è molto svalutata dal lancio dell’aggiornamento 2020. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I SUV PIU’ ECONOMICI DA COMPRARE

La Ford Kuga è l’unica americana tra i 10 SUV usati più venduti fino a 10 mila euro e apre la seconda parte della Top10. In un budget di 700 euro finiscono 4 SUV totalmente diversi per dimensioni e contenuti. Tra i SUV meno venduti online in 2 mesi si va dalla Opel Mokka (in media la più cara dopo la Captur) alla Toyota RAV4 del 2010, il SUV più conveniente delle 5 auto meno vendute.