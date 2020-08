Auto usate a luglio 2020: oltre 300 mila i passaggi di proprietà

Le auto usate ibride ed elettriche continuano la conquista del mercato. A luglio 2020 sono state vendute oltre 200 auto usate ogni 100 immatricolazioni

Le auto usate a luglio 2020 confermano il segnale di ripresa del mese precedente. I passaggi di proprietà di auto usate hanno superato le 300 mila trascrizioni, mentre le moto usate si riprendono il mercato nel periodo più florido. Ecco i numeri del mercato auto usate che incontra sempre più l’interesse per l’acquisto di auto ibride e auto elettriche usate, anche da parte dei salonisti.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE

A luglio 2020 i passaggi di proprietà delle auto, al netto delle mini volture, hanno fatto registrare un incremento del +7,8%, il doppio delle nuove iscrizioni. Nel mese di luglio per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 212 usate (189 nei primi sette mesi del 2020). Il settore delle due ruote conferma la crescita a due cifre già registrata nel mese di giugno. I passaggi di proprietà dei motocicli, al netto delle mini volture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario), hanno chiuso il bilancio di luglio con una variazione positiva del +25,8%. Rispetto a luglio 2019 hanno ridotto all’11,9% il calo complessivo accumulato nei primi sette mesi dell’anno. Nel cumulato, dall’inizio del 2020 il mercato dell’usato rileva contrazioni del 24,9% per le auto, dell’11,9% per le moto e del 22,1% per tutti i veicoli.

VENDITE AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE USATE

Guardando invece alle auto usate per alimentazione, il mercato registra fibrillazione per le auto elettriche e le auto ibride. I picchi di crescita più significativi sono per le auto ibride a gasolio (+176% i passaggi netti e +279% le mini volture) e per le auto elettriche (+122,7% i passaggi netti e +334% le mini volture). Un trend che trova riscontro anche nelle immatricolazioni +28% per le auto elettriche, +125% per le ibride a benzina e del +41,6% per le ibride a gasolio. Le auto usate a benzina e gasolio mantengono volumi importanti di mercato: 36% i passaggi di auto benzina e 51% i passaggi di auto diesel.

RADIAZIONI AUTO AL PALO

Il bilancio mensile delle radiazioni auto, nel mese di luglio del 2019 ha archiviato cali dell’-11,6% per le auto e del -6,7% per i motocicli. Resta quindi inalterato il trend di crescita del parco circolante italiano: nel settore auto il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,87 a luglio (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 87) e a 0,86 nei primi sette mesi dell’anno.