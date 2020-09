I 10 SUV usati meno economici ma più venduti online

Comprare un SUV usato con un budget a partire da 50 mila euro: ecco i 10 SUV usati meno economici ma più venduti in 60 giorni

Il mercato delle auto usate pullula di SUV e non potrebbe essere altrimenti considerando la crescita costante delle immatricolazioni in tutto il mondo. Comprare un SUV usato può essere quindi un modo intelligente per risparmiare sull’acquisto di un SUV piuttosto costoso. Ecco i 10 SUV meno economici ma più venduti in meno tempo online.

COMPRARE UN SUV USATO DI LUSSO CON 50 MILA EURO

Conoscere il valore di un’auto usata è fondamentale per fare un buon acquisto poiché non tutti i modelli hanno la stessa svalutazione. La quotazione attuale dei SUV è sicuramente più solida rispetto ad altri segmenti meno richiesti, come le super utilitarie, i monovolume o le auto sportive. Comprare un SUV usato con un budget superiore a 50 mila euro espone al rischio di perdere una buona parte dell’investimento iniziale se si sbaglia modello. L’indagine di un noto motore di ricerca per la compravendita di veicoli ha individuato quali sono i 10 SUV meno economici ma più venduti in soli 2 mesi.

I SUV DI LUSSO MENO COSTOSI MA PIU’ VENDUTI

Al primo posto c’è la Porsche Macan che avendo un prezzo di listino da nuova molto alto mantiene quotazioni di tutto rispetto, ma non è la più costosa. La Macan è la Porsche più venduta della Top10 (543 unità) appena sotto i 60 mila euro. Al secondo posto c’è l’Alfa Romeo Stelvio, ma si tratta comunque di auto molto più nuove, in media del 2019 e con un prezzo appena più alto del SUV di lusso meno costoso. La BMW X4 si interpone tra le due auto più economiche: subito dopo c’è la Volvo XC60 ha un prezzo medio di circa 51 mila euro, ma per un modello del 2019. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I SUV PIU’ COSTOSI MA MENO VENDUTI DELLA TOP10

Chi ambisce a un’Audi Q8 deve mettere in conto una spesa di circa 82 mila euro, la più costosa, e accontentarsi di un modello del 2018. Ne sono state vendute circa la metà delle Porsche Macan. Stupisce come un capolavoro di tecnologia fuori dal coro delle auto tedesche come la Maserati Levante sia penultima. Il grosso SUV di lusso è appena più venduta solo della Volkswagen Touareg, nella classifica dei SUV meno economici. La prima Mercedes, che per dimensioni si può affiancare alla Porsche Macan, è la GLC, all’8^ posto, con preferenze e un prezzo medio in linea con il trio di coda.