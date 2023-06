Honda Driver Coaching: l’app aiuta neopatentati e non alla guida

Honda ha presentato l’app per smartphone Honda Driver Coaching, progettata per aiutare a migliorare lo stile di guida di neopatentati e contribuire alla diffusione della guida sicura. È un’app che si può scaricare gratuitamente, per ora dall’app Store Apple e analizza in tempo reale tramite il computer di bordo dell’auto le manovre del conducente, attribuendogli un punteggio. Ecco come funziona.

HONDA: NEGLI USA 1 INCIDENTE SU 3 CON CONDUCENTI UNDER 25

L’App Honda Driver Coaching combina l’accesso al computer di bordo delle auto per analizzare in tempo reale le manovre del conducente. “Abbiamo creato l’app Honda Driver Coaching per affrontare un problema critico: quasi un terzo degli incidenti stradali negli Stati Uniti coinvolge conducenti di età inferiore ai 25 anni”, ha dichiarato MJ Foxley, Safety Strategy Leader di American Honda Motor Co. “Con l’uscita dalle scuole e la stagione di guida estiva alle porte, speriamo che la nostra nuova app Honda Driver Coaching possa influenzare positivamente i giovani conducenti e la sicurezza di tutti coloro che condividono la strada”.

COME FUNZIONA L’APP HONDA DRIVER COACHING

L’app Honda Driver Coaching è compatibile con molti modelli Honda e Acura compatibili con Apple Carplay e funziona in modo molto semplice: consente ai guidatori inesperti o ai neopatentati di migliorare il proprio stile di guida utilizzando i sistemi di sicurezza Honda mentre guidano. Basta installare l’app e connettere l’iPhone del conducente al veicolo. L’app Honda Driver Coaching analizza in tempo reale gli input del conducente, tra cui sterzo, frenata e accelerazione, consigliando il conducente quando ha bisogno di aiuto. Al termine della lezione, un punteggio di guida calcolato consente agli utenti di monitorare i propri progressi, insieme a un riepilogo della propria guida con suggerimenti di guida specifici.

SU QUALI AUTO È COMPATIBILE L’APP HONDA DRIVER COACHING

Honda descrive i contenuti tramite l’app Driver Coaching come una risorsa inestimabile per i conducenti meno esperti e facile da usare con schermate intuitive sul touchscreen centrale della plancia. Gli utenti possono anche affinare le proprie capacità guardando un’ampia libreria di video sul proprio smartphone quando non sono alla guida. La nuova app Honda Driver Coaching è compatibile con i seguenti modelli dotati di Apple Carplay: