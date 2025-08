Helsinki: zero incidenti stradali mortali da un anno, come fanno?

La capitale finlandese, Helsinki, ha raggiunto un traguardo straordinario: per un anno intero, da luglio 2024 a luglio 2025, in città non si sono registrati incidenti stradali mortali. Questo risultato, annunciato dal comune e dalla polizia locale, rende la Helsinki un caso unico tra le grandi metropoli europee, nonostante i suoi circa 700.000 abitanti e un afflusso record di turisti, con 4,5 milioni di pernottamenti nel 2024. Il successo non è casuale, ma il frutto di una combinazione di misure adottate negli ultimi anni, che hanno trasformato la città in un modello di sicurezza stradale. Ma quali sono, di preciso, i fattori che hanno permesso questo primato?

ZERO INCIDENTI MORTALI A HELSINKI: IL FATTORE LIMITI DI VELOCITÀ

Uno degli elementi chiave per avere zero incidenti stradali mortali è stata l’introduzione di limiti di velocità molto bassi, con oltre la metà delle strade di Helsinki regolata a 30 km/h, rispetto ai 50 km/h di qualche decennio fa. Questo cambiamento, implementato anche nelle vicinanze delle scuole a partire dall’estate 2025, ha ridotto significativamente la gravità degli incidenti. Inoltre, la città ha adottato politiche di progettazione urbana che complicano intenzionalmente la guida per gli automobilisti, come il restringimento delle strade e l’aggiunta di alberi lungo le vie, spingendo i conducenti a prestare maggiore attenzione e a rallentare.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO

Ma non solo. Helsinki ha investito molto nelle infrastrutture per pedoni e ciclisti, con oltre 1.500 km di piste ciclabili dedicate e marciapiedi migliorati, rendendo gli spostamenti a piedi o in bicicletta più sicuri e accessibili. Parallelamente, il trasporto pubblico è stato potenziato con autobus a basso impatto ambientale, riducendo la dipendenza dalle auto private. Questo sistema efficiente ha contribuito a diminuire il traffico veicolare, riducendo di conseguenza il numero di incidenti. Come conseguenza delle scelte del governo finlandese e dell’amministrazione di Helsinki, dal 2003 al 2023 il numero di persone ferite in incidenti stradali è sceso da 727 a 14.

HELSINKI: NESSUN INCIDENTE MORTALE ANCHE GRAZIE A MAGGIORI CONTROLLI

Un altro fattore determinante per non avere incidenti mortali in oltre un anno è stato l’aumento dei controlli stradali, supportati da telecamere di sorveglianza e sistemi automatizzati che monitorano il rispetto delle norme. La collaborazione tra il comune e la polizia stradale ha permesso di rafforzare la vigilanza, scoraggiando comportamenti pericolosi come la guida in stato di ebbrezza o l’eccesso di velocità (in questo caso le multe possono essere molto alte poiché commisurate al reddito del conducente). Inoltre, i progressi tecnologici nei veicoli, come i sistemi di frenata automatica, hanno contribuito a migliorare la sicurezza. Roni Utriainen, ingegnere del traffico della Divisione Ambiente Urbano di Helsinki, ha commentato con orgoglio come l’insieme di queste misure abbia creato un ambiente in cui gli incidenti gravi sono diventati estremamente rari.