Guasti auto con il freddo in aumento: quasi +30%, ecco perché

Il repentino abbassamento delle temperature con le prime nevicate anche a bassa quota ha portato a un’impennata di guasti e panne auto. Lo riporta il Touring Club Svizzero (TCS) che ha ricevuto quasi 30% di richieste di soccorso in più in una sola settimana. Analizziamo le principali cause di questi inconvenienti invernali e i consigli degli esperti per evitare problemi alla guida con temperature rigide.

AUMENTO DEI GUASTI: OLTRE 8 MILA AUTO IN PANNE IN 7 GIORNI

Il TCS ha riscontrato un significativo incremento delle chiamate di soccorso per guasti e panne nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre. Durante questo periodo, le pattuglie (in questo articolo parliamo di come si costruisce un’officina mobile dell’ADAC) e le officine partner del TCS hanno fornito assistenza a un totale di 8295 automobilisti in panne. Le richieste sono in notevole aumento rispetto ai 6643 interventi della settimana precedente. Inoltre, si sono registrati 632 interventi per veicoli incidentati anche questi in aumento rispetto ai 341 incidenti della settimana precedente.

CAUSE PRINCIPALI DELLE PANNE CON L’AUTO REGISTRATI DAL TCS

Batterie di avviamento. Negli ultimi giorni, il 40% dei guasti è stato causato da problemi alle batterie, spesso difettose e da sostituire. Le basse temperature e l’utilizzo di funzionalità elettriche supplementari, come i sedili riscaldati, mettono a dura prova le batterie, riducendone la durata. Nel video sotto spieghiamo perché le batterie 12 V sono fondamentali anche nelle auto elettriche.

Pneumatici. Gli interventi legati a guasti agli pneumatici o alle ruote rappresentano il 18% delle chiamate. Le basse temperature possono influire negativamente sulla pressione degli pneumatici che in inverno si abbassa. Inoltre le prime nevicate hanno trovato impreparati gli automobilisti sull’uso di pneumatici invernali.

Sistema Frenante. Il servizio di assistenza TCS è stato richiesto circa 100 volte anche per problemi ai freni auto.

CONSIGLI PER EVITARE GUASTI E INCIDENTI

Il bollettino del TCS sulle panne fa anche il punto sulla prevenzione, per limitare il rischio di guasti, incidenti o rimanere bloccati a causa della neve o delle basse temperature. Ecco i consigli degli esperti: