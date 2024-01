Guasti auto 2023, TCS: nel 37% delle panne problemi alla batteria

Nel corso del 2023, il Touring Club Svizzero (TCS) ha documentato un totale di 358.300 interventi di soccorso stradale, confermando un aumento leggero e costante negli ultimi anni. Questo trend positivo è stato interrotto solo nel 2020 con la drastica riduzione degli spostamenti. Tra i guasti auto principali, la batteria 12 V di avviamento è il problema principale, ma crescono più velocemente anche le panne da incidente stradale nell’ultimo biennio.

PANNE PER INCIDENTE STRADALE: + 25% NEGLI ULTIMI 2 ANNI

Delle richieste di soccorso stradale pervenute al centralino del TCS nel 2023, la stragrande maggioranza, pari a 340.100, ha riguardato il soccorso a veicoli in avaria, mentre ulteriori 18.200 sono stati necessari a seguito di incidenti stradali. È interessante notare che, nonostante un incremento complessivo modesto delle richieste di soccorso rispetto al 2020, gli interventi causati da incidenti sono cresciuti di oltre il 25% negli ultimi due anni.

BATTERIE DI AVVIAMENTO: LA PRINCIPALE FONTE DI GUASTI AUTO

Analizzando le cause dei guasti auto che hanno richiesto l’intervento del TCS, emerge chiaramente che le batterie di avviamento 12 V sono responsabili del 36,6% delle avarie riscontrate. D’altro canto, come spieghiamo anche nel video qui sotto, le batterie a bassa tensione sono cruciali anche per l’avviamento di auto elettriche e per le auto sempre più connesse e dotate di dispositivi energivori. Ecco la classifica dei guasti auto più frequenti nel 2023 secondo il TCS:

batteria di avviamento, 36,6% ;

di avviamento, ; danneggiamenti agli pneumatici o alle ruote , il 17,9% ;

, il ; chiavi dell’auto o le serrature delle portiere, 2,6%;

Questi dati confermano una costante, con le stesse tipologie di guasti in cima alle classifiche negli anni precedenti. Ciononostante, l’intervento tempestivo del TCS ha permesso a circa l’80% dei conducenti di riprendere la marcia dopo l’assistenza.

GUASTI AUTO ICE VS ELETTRICHE

Tra i 358.300 soccorsi stradali, le auto a combustione o ibride rappresentano la stragrande maggioranza con circa 323.800 interventi, seguite da 7.800 auto elettriche. Le moto hanno richiesto circa 16.600 interventi, mentre gli altri veicoli, tra cui biciclette, biciclette elettriche, camion, camper e rimorchi, sono stati coinvolti in 10.100 situazioni di panne. Secondo le stime del TCS, considerando il parco veicoli in circolazione in Svizzera, è stato richiesto l’intervento per 1 guasto ogni 10 veicoli per le auto a combustione, contro 1 guasto ogni 15 veicoli per le auto elettriche. Tuttavia, queste statistiche non considerano l’età o il chilometraggio dei veicoli coinvolti.