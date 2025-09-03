GP Monza 2025, ultimi biglietti in vendita: settori e prezzi

La lotta per il titolo mondiale tra Piastri e Norris, ancora in bilico visto che mancano tante gare, e la speranza di vedere risorgere la Ferrari sono due ottimi motivi per seguire dal vivo il GP Monza di F1 2025, in programma il 7 settembre. Sempre ricordando che il Gran Premio di Formula 1 a Monza è un rito a cui si partecipa ‘a prescindere’ dal tifo per la ‘rossa’ di Maranello, che comunque non mancherà nemmeno quest’anno, sperando in un’impresa di Leclerc e Hamilton. Scopriamo tutte le info sugli ultimi biglietti in vendita.

GP MONZA F1 2025: GIORNI E ORARI

Gli eventi del GP Monza F1 2025 inizieranno venerdì 5 settembre con le prove libere che si disputeranno dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17 alle 18. Sabato 6, invece, ci saranno le libere dalle 12:30 alle 13:30 e le qualifiche dalle 16 alle 17. Infine domenica 7 settembre 2025 il Gran Premio alle ore 15 con 53 giri da percorrere.

Negli stessi giorni, oltre a Formula 1, Monza ospiterà l’ultima corsa del campionato di Formula 3, la quartultima di quello di Formula 2 e la Porsche Mobil 1 Supercup.



GP MONZA F1 2025: ULTIMI BIGLIETTI

I biglietti per il GP di Monza 2025 sono in vendita sui siti monzanet.it e ticketone.it. Si possono acquistare biglietti per le singole giornate oppure abbonamenti per l’intero week-end dal 5 al 7 settembre. Clicca qui per scaricare la locandina con la mappa del circuito (visibile anche nell’immagine in basso) e con tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per il GP di Monza 2025.

Al 3 settembre 2025, i biglietti per il Gran Premio del 7 settembre sono ufficialmente sold out. C’è invece buona disponibilità per i giorni delle prove libere e delle qualifiche, in diversi settori.





GRAN PREMIO DI MONZA 2025: INGRESSI

Anche quest’anno sono confermati i cinque ingressi pedonali (Vedano, Lesmo, Mirabello, Costa Alta e Costa Bassa) e le due nuove passerelle (Mirabello/Variante Ascari; Variante Ascari/ingresso Santa Maria alle Selve) realizzate di recente per facilitare e velocizzare l’accesso del pubblico.

Apertura dei cancelli:

venerdì 5 settembre alle ore 7:30;

sabato 6 e domenica 7 settembre alle ore 7:00.

Chiusura: alle 20 per tutte e tre le giornate.

All’interno dell’impianto si potranno introdurre ombrelli senza punta metallica, sedie e sgabelli non di legno, bottiglie di plastica e borracce non superiori al mezzo litro di capacità.

Non sarà consentito, invece, l’ingresso a biciclette, monopattini elettrici e non, droni, armi e coltelli, manufatti in vetro, tende, aste per bandiere se non di plastica e flessibili, bombolette spray, materiale pirotecnico, attrezzi da lavoro.



FORMULA1 MONZA 2025: TRENI SPECIALI

In occasione del Gran Premio 2025 sono previsti collegamenti straordinari a Monza per facilitare i viaggiatori: 9 collegamenti EuroCity (EC) diretti verso Zurigo, Basilea o Francoforte e 14 collegamenti EuroCity (EC) provenienti da Zurigo o Basilea. Inoltre sarà possibile arrivare fino a Milano con i treni Frecciarossa, Intercity e con i treni del trasporto regionale, per poi proseguire con i servizi regionali di Trenord, che per l’occasione ha istituito dei treni speciali.



GP MONZA F1 2025: PUNTI RISTORO

Sono 24 i punti di ristoro dove sarà possibile acquistare cibo e bevande, 10 i punti acqua (gratuiti) gestiti da BrianzAcque. Sarà inoltre possibile introdurre nell’impianto borracce da mezzo litro. Incrementati anche i servizi igienici: quasi mille unità (966) distribuite sull’intera area dell’impianto.



GRAN PREMIO D’ITALIA 2025: FAN ZONE

La Fan Zone del GP Monza F1 2025, situata tra il rettifilo opposto e quello dell’anello da Alta Velocità, consentirà di provare l’esperienza di un cambio gomme, cimentarsi nella simulazione di guida, conoscere la carriera dei 20 protagonisti del Mondiale, vivere l’emozione del podio e fare un salto nella Formula 1 del futuro.

Si potranno, inoltre, ammirare alcune Formula 1 italiane del passato e le vetture con le quali, domenica mattina, i piloti effettueranno la parata. Presenza speciale, particolarmente gradita da fan e appassionati, quella della Ferrari. Altrettanto eccitanti saranno le prestazioni di dj e band che scandiranno le giornate in questa area.

La Fan Zone aprirà al pubblico giovedì 4 settembre alle ore 13:30, gratuitamente (accesso esclusivamente da viale Mirabello). Negli altri giorni, l’accesso sarà consentito solo ai possessori del biglietto del GP dalle 9 alle 19.

Per non perdere nemmeno un istante del Gran Premio, l’Autodromo Nazionale Monza ha anche aumentato a 31 il numero dei maxischermi.