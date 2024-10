Gestione bombole metano: novità 2024 su acquisto e scadenze

Dall’incontro tenutosi lo scorso 24 settembre tra SFBM SpA (Servizi Fondo Bombole Metano), Federmetano, Assogasmetano e Confartigianato Autoriparazione, sono scaturiti alcuni importanti aggiornamenti che riguardano la gestione delle bombole a metano, con novità soprattutto su acquisti e scadenze a cui dovranno attenersi gli autoriparatori che operano nel settore.

ACQUISTO DI BOMBOLE NUOVE PER AUTO A METANO

Come riporta il sito di Confartigianato Marca Trevigiana, SFBM recentemente ha emesso ordini di acquisto per la fornitura di bombole nuove per un importo complessivo di circa 2,7 milioni di euro, al fine di soddisfare la domanda crescente del mercato. Nell’ottica di verificare che le bombole nuove si utilizzino in maniera corretta, in attesa che il sistema di tracciamento delle bombole vada a regime, è stato stabilito che:

le associazioni valuteranno la possibilità che i Depositi indichino l’ elenco dei clienti in attesa dei serbatoi e/o con serbatoi in scadenza nei prossimi mesi;

e/o con nei prossimi mesi; SFBM effettuerà sopralluoghi e ispezioni presso i Depositi.

KIT BOMBOLE CON SCADENZE DIVERSE (PER LE REVISIONI)

Le indicazioni per gli autoriparatori scaturite dall’incontro con SFBM, prevedono inoltre che per una corretta gestione delle scadenze delle revisioni, ed evitare errori nell’applicazione delle targhette adesive da parte delle officine, qualora gli stabilimenti SFBM dovessero ricevere un kit composto da bombole da revisionare con scadenze diverse, lo stesso sarà intercambiato con un kit di bombole con scadenza allineata: ad esempio, un kit per Fiat Panda composto da una bombola con scadenza a 4 anni più una bombola con scadenza a 3 anni sarà intercambiato con un kit di 2 bombole con scadenza a 3 anni.

Il personale SFBM continuerà a consegnare le etichette adesive precompilate agli operatori, salvo indisponibilità temporanea delle stesse presso gli stabilimenti. Si ribadisce la necessità di porre attenzione alle scadenze affinché non vengano applicate targhette adesive con scadenze diverse da quelle riportate nei cartoncini (la cui compilazione rimane a carico delle officine).

GESTIONE BOMBOLE METANO: NUOVE INDICAZIONI PER AUTOVETTURE OBSOLETE

Disposto poi che allo scopo di contenere l’acquisto di bombole nuove destinate ad autovetture obsolete, si adotterà in via sperimentale un nuovo criterio di intercambio delle bombole da taglio (bombole giunte a ‘fine vita utile massima’) delle Fiat Multipla e Fiat Punto 188 (seconda generazione prodotta dal 1999 al 2011). Nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024, il rapporto tra bombole da taglio consegnate agli stabilimenti e bombole valide consegnate ai Depositi sarà di 3:2, cioè:

3 kit di bombole da taglio saranno intercambiati con 2 kit di bombole analoghe collaudate (nuove o revisionate);

6 kit di bombole da taglio saranno intercambiati con 4 kit di bombole analoghe collaudate (nuove o revisionate);

9 kit di bombole da taglio saranno intercambiati con 6 kit di bombole analoghe collaudate (nuove o revisionate).

Questa modalità sperimentale si applicherà inizialmente solo agli intercambi con i Depositi di bombole da taglio delle Fiat Multipla e Punto 188.

CONFERMATO IL CONTRIBUTO BOMBOLE SBFM A 0,040 €/MC PER IL 2024 E 2025

A margine, apprendiamo dal portale metanoauto.com che con il decreto MASE n. 43 del 3 ottobre 2024 è stato confermato, sulla base del budget presentato da SFBM SpA, il contributo, determinato nella misura di 0,040 euro per metro cubo di gas naturale immesso in consumo nel settore dei trasporti, approvato in via provvisoria per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2023, e che il contributo provvisorio per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 è determinato nella misura di 0,040 euro per metro cubo di gas naturale immesso in consumo nel settore dei trasporti. Dal 1° gennaio 2025 e fino all’efficacia del decreto emanato per l’anno 2025 continuerà ad applicarsi, a titolo di acconto, il contributo provvisorio in vigore nell’ultimo trimestre del 2024.

Ricordiamo che un metro cubo di metano corrisponde a 0,671 kg mentre 1 kg di metano corrisponde a 1,49 metri cubi di metano, quindi alla pompa il contributo bombole corrisponde a 0,060 €/kg al netto delle eventuali imposte.