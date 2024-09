Autoriparazione in Italia: record attività in estate, la più alta in 5 anni

Share on:

Il settore italiano dell’autoriparazione ha vissuto un periodo di vigoroso slancio durante i mesi estivi del 2024, registrando i livelli di attività più alti negli ultimi cinque anni. A confermarlo sono i dati raccolti dall’Osservatorio Autopromotec, la principale rassegna internazionale di attrezzature per l’aftermarket e le officine, che ha indagato – come di consueto – il sentiment degli autoriparatori attraverso le opinioni di un campione rappresentativo di officine di autoriparazione indipendenti nel corso di giugno, luglio e agosto.

UN’ESTATE DA RECORD PER LE OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE ITALIANE

Dai risultati del Barometro emerge un picco per l’attività di autoriparazione indipendente particolarmente significativo nel mese di luglio. Il saldo tra la percentuale di autoriparatori che ha giudicato elevato il livello di attività e quella di chi lo ha ritenuto basso, ha raggiunto il valore di 34, il più alto dell’intero trimestre. Questo valore si confronta con il saldo di 30 registrato a giugno e di 28 ad agosto, entrambi comunque molto superiori alle medie storiche, spiega l’Osservatorio.

I mesi estivi, in prossimità della partenza per le vacanze, tendono tradizionalmente a portare un aumento dell’attività nelle officine auto, poiché molti automobilisti scelgono di effettuare controlli e riparazioni prima di affrontare lunghi viaggi. Tuttavia, i dati di quest’anno segnalano una crescita ancora più marcata rispetto agli anni precedenti, testimoniando un momento particolarmente favorevole per il settore.

PREZZI OFFICINE STABILI, MA IN LEGGERO AUMENTO

Oltre all’intensità delle attività, il Barometro dell’Osservatorio Autopromotec ha rilevato anche un moderato incremento nei prezzi delle officine. Ad agosto, il saldo tra gli operatori che hanno segnalato un aumento dei prezzi e quelli che hanno registrato una diminuzione si è attestato su un +14, coerentemente con i mesi precedenti. Questo dato evidenzia una tendenza alla stabilità nei costi di riparazione auto, sebbene rimanga una leggera propensione all’aumento.

PREVISIONI PER L’AUTUNNO: STABILITÀ E OTTIMISMO

Guardando ai mesi successivi, gli operatori del settore si mostrano ottimisti. Il 75% delle officine intervistate prevede che l’attività di riparazione rimarrà stabile, mentre il 23% si aspetta un ulteriore incremento dell’attività. Solo una piccola minoranza, pari al 2%, teme una riduzione dell’attività.

Anche per quanto riguarda i prezzi, le previsioni sono in linea con una generale stabilità: l’84% degli intervistati non prevede variazioni significative, mentre il restante 16% si attende ulteriori aumenti. Nessun operatore, invece, prevede una flessione dei prezzi.