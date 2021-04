Genialloyd: numero e contatti da chiamare

Chi bisogna contattare per parlare con il servizio clienti Genialloyd: numero, orari e contatti per le richieste più frequenti di assistenza

Stai cercando di chiamare Genialloyd al numero del servizio clienti e non sai quali contatti utilizzare? Niente paura! In questo articolo ti daremo tutte le informazioni utili che possono servire in caso di necessità. Da marzo 2021 infatti il numero verde Genialloyd è gestito da Allianz. Ma vediamo subito quali sono i contatti Genialloyd, gli orari e tutto ciò che bisogna sapere per ricevere assistenza dal servizio clienti.

PERCHE’ CONTATTARE GENIALLOYD: NUMERO E ORARI

Ci sono vari motivi per cui potresti dover parlare con un operatore Genialloyd (informazioni, sinistro, soccorso stradale, reclamo, ecc.). Ma se stai leggendo questo articolo sicuramente ti trovi in almeno una di queste situazioni. Ciò che probabilmente non sai è che dal 2021, Genialloyd fa parte del gruppo Allianz. Ma è solo un dettaglio che non ha alcun effetto su chi chiamare. Il numero Genialloyd per le richieste d’informazioni e assistenza è 02/30459009 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e il sabato dalle 8:30 alle 14:00. In alternativa si può inviare una richiesta di contatto ad Allianz. Attenzione ai costi della telefonata, poiché non si tratta di un numero verde gratuito, ma di un numero di rete fissa. Il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario. Se si vuole contattare il servizio clienti Genialloyd per fare un reclamo, va utilizzato un canale specifico di cui parliamo più sotto.

NUMERO GENIALLOYD ASSISTENZA STRADALE

Tra gli altri motivi per cui si potrebbe voler parlare con un operatore Genialloyd c’è la richiesta di assistenza stradale gestita da Allianz. In tal caso basta chiamare il numero 02/2660.9588 attivo da Italia ed Estero ogni giorno h24. Prima della telefonata però bisogna assicurarsi di poter fornire:

– il tipo di assistenza di cui si ha bisogno;

– il nome e cognome;

– il numero della polizza;

– la targa del veicolo;

– l’indirizzo;

– il recapito telefonico;

NUMERO E CONTATTI GENIALLOYD PER DENUNCIARE UN SINISTRO O FARE UN RECLAMO

Per fare un reclamo a Genialloyd è sconsigliato utilizzare i contatti del servizio clienti, poiché il reclamo è considerato una richiesta diversa da quella di assistenza o informazioni. Esattamente come per la denuncia di un sinistro a Genialloyd. Per segnalare un reclamo o un disservizio a Genialloyd bisogna utilizzare il form specifico per i reclami o inviare una raccomandata all’indirizzo Allianz Direct Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri, 3 – 20145 (MI). Se invece la richiesta di assistenza del servizio clienti Genialloyd riguarda un incidente stradale, allora si può inviare un’email per denunciare un sinistro all’indirizzo sinistri@allianzdirect.it.