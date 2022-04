Furti auto in Italia: +0,63% di veicoli rubati sul 2020

Circa il 75% delle auto rubate in Italia nel 2021 non viene ritrovato: ecco le regioni con più furti auto secondo i dati Viasat

I furti auto in Italia nel 2021 sono rimasti stabili, con una leggera tendenza all’aumento (+0,63% sul 2020). Il rapporto di Viasat conferma che le regioni maggiormente colpite dal fenomeno dei furti auto sono al centro – sud. Ecco i modelli di auto più rubate e quante riescono a tornare dal proprietario dopo essere state rintracciate.

REGIONI CON PIU’ FURTI AUTO NEL 2021

Continuano ad essere i modelli di piccola e media cilindrata le auto più rubate dai ladri, così come i fuoristrada. Secondo il rapporto 2021 anticipato da Viasat (su dati non consolidati della Polizia Stradale) sono state rubate in Italia 75.471 tra auto, fuoristrada e furgoni. In media 6.289 al mese, 210 al giorno, e quasi 9 ogni ora, che equivalgono al +0.63% rispetto all’anno precedente. Anche la classifica delle Regioni più a rischio, resta invariata:

– Campania 20.499 furti auto;

– Lazio 13.050 furti auto;

– Puglia 12.850 furti auto;

– Sicilia 9.194 furti auto;

– Lombardia 8.024 furti auto;

I MODELLI DI AUTO PIU’ RUBATE NEL 2021

I modelli di auto più rubate sono di cilindrata medio-piccola e presenti tra le 10 auto nuove più vendute in Italia negli ultimi anni:

– Fiat Panda;

– Fiat 500;

– Lancia Ypsilon;

– Fiat Punto;

Le auto piccole sono rubate generalmente per commettere altri reati (furti e/o rapine) o per rivenderne le parti di ricambio. Mentre le auto premium e i Suv spariscono per lo più su “commissione” per essere rivendute nei mercati esteri:

– Medio Oriente;

– Serbia;

– Bulgaria;

– Romania;

Secondo il rapporto fino a prima della guerra anche la Russia era un importane mercato per i ladri d’auto.

1 AUTO RUBATA SU 3 IN ITALIA TORNA A CASA

Sul fronte dei ritrovamenti sono tornate dal proprietario legittimo poco più di 28 mila auto (il 37,59% del totale dei furti auto). Delle restanti oltre 47 mila auto se ne perdono le tracce secondo i dati di tracciamento dell’azienda. Solo i SUV rubati nel 2021 erano 1.273 e di questi ne sono stati ritrovati solo il 34%.