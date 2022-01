Bilancio auto nuove 2021: -24% di immatricolazioni in Italia

Ecco quante immatricolazioni sono state registrate a dicembre e la Top 10 dei modelli più venduti nel bilancio auto nuove 2021

Il bilancio delle auto nuove 2021 vede il mercato in ripresa rispetto all’anno precedente, ma non abbastanza da tornare ai livelli antecedenti al Covid. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture, a dicembre sono state immatricolate 86.679 auto nuove con un calo del -27,5% rispetto al 2020 e -38% su dicembre 2019. Ecco i dati in dettaglio e l’analisi delle associazioni di Produttori e Concessionari.

BILANCIO AUTO NUOVE DICEMBRE 2021

Le immatricolazioni di auto nuove nel 2021, secondo il bilancio di Federauto (Federazione dei Concessionari di Auto) sono 1.457.952 unità. Un recupero del +5,5% rispetto al 2020 e in calo del 24% sul 2019, che corrispondono a oltre 450.000 auto in meno vendute. Riguardo alle alimentazioni, a dicembre è stato registrato un calo generalizzato, probabilmente anche per l’incertezza degli ecoincentivi 2022:

– Benzina (-42,1%);

– Diesel (-42,3%);

– Metano (-46,5%);

– Elettriche (-15,3%);

– Ibride Plug-in (-8,3%);

– Gpl (-0,4%);

– Ibride (+0,8%).

BILANCIO AUTO NUOVE 2021 vs 2020

Nel confronto 2021 vs 2020 le auto diesel hanno perso il -28,5% con una quota di mercato scesa al 22,2% dal 39,9% del 2019. Le immatricolazioni auto a benzina sono calate nell’anno del -16,3% a una quota di mercato del 29,9%. Il Gpl ha visto un incremento del +14,3% (quota ferma al 7,3%) mentre il metano ha registrato -0,6% (quota al 2,2%). Il trend delle auto elettrificate invece ha beneficiato degli incentivi nel 2021:

– Ibride Plug-in, +138,6% (4,6% di volumi);

– Mild Hybrid, +93% (29,2% di volumi);

– Elettriche, +102,5% e una quota di mercato pari al 4,6% equivalenti a oltre 67.000 immatricolazioni.

Tra i canali di vendita, quello dei privati ha subito un brusco calo del -29,8% a dicembre 2020, mentre tra il 2020 e il 2021 risulta in aumento del +4,2% (quota di mercato 2021 al 63%). Le immatricolazioni a società hanno registrato nel mese una diminuzione del -27,3%, mentre su base annua il recupero è del +3,3% (quota al 14,1%). Il noleggio auto ha segnato, invece, -18% a dicembre 2021 e +11,2% in tutto l’anno (quota al 22,8%). Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

TOP 10 AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE IN ITALIA NEL 2021

Secondo l’elaborazione dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, tra le 10 auto nuove più vendute in Italia nel 2021, si conferma in testa la Fiat Panda. Tra le PHEV, Jeep Renegade e Jeep Compass sono i modelli più venduti, sia a dicembre sia nell’anno, seguiti da Peugeot 3008. La Fiat 500e è il modello più venduto tra quelli elettrici a dicembre e da inizio 2021. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.