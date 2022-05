FORUMAutoMotive diventa un diario di idee e spunti online

#FORUMAutoMotive, da evento live e streaming diventa contenitore di idee online nato dal movimento di opinione guidato da Pierluigi Bonora

Dal 1 giugno 2022 #FORUMAutoMotive sarà anche online. Prende il via, il diario dal mondo della mobilità, diretto dal giornalista Pierluigi Bonora.

#FORUMAUTOMOTIVE COME CONTENITORE DI IDEE E SPUNTI

Dalla diretta streaming a contenitore di idee #FORUMAutoMotive ha dato spazio quest’anno a un dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche in caso d’incendio con l’intervento del direttore di SicurAUTO.it. L’evento è stato un confronto tra la filiera della mobilità e il mondo della politica e, nell’occasione, allargato al mondo del lavoro. E con questo approccio nasce anche #FORUMAutoMotive online.

PIERLUIGI BONORA A CAPO DI #FORUMAUTOMOTIVE ONLINE

L’iniziativa prende forma dal movimento di opinione #FORUMAutoMotive, “cioè di battersi e aprire confronti per una mobilità veramente democratica e libera da ideologie e condizionamenti”. Con il giornalista Pierluigi Bonora al volante e Donatella Tirinnanzi, nel ruolo di project manager, questo diario raccoglierà i diversi punti di vista dei protagonisti del settore, e non solo, porrà in primo piano studi, ricerche e notizie di attualità.

Dal 1° giugno sarà attivo il link per il collegamento al sito: http://diario.forumautomotive.eu

CAMERA ON PER #FORUMAUTOMOTIVE

“Camera on”, invece, punterà i riflettori su filiera, politica e lavoro. Inoltre ci saranno anche due spazi social con taglio particolare e più allargato, annuncia il primo comunicato stampa.