Ford più economica: qual è, quanto costa?

Con una quota mercato del 4,88% ad aprile 2024 per un totale di 6.610 modelli venduti (fonte Unrae), Ford è risultata la sesta marca venduta in Italia, a conferma degli ottimi numeri già registrati nel 2023. Merito di una gamma molto varia che abbina convenienza e affidabilità. Ma quanto costa la Ford più economica, tenendo anche conto degli incentivi statali e delle promozioni in essere? Scopriamolo dall’ultimo listino.

QUANTO COSTA LA FORD PIÙ ECONOMICA?

Attualmente la gamma Ford disponibile in Italia è composta dai modelli Bronco, Explorer, Fiesta, Focus, Kuga, Mustang, Mustang Mach-E e Puma, più il monovolume Tourneo. Ciascun modello è disponibile in diverse versioni, ad esempio Fiesta è city car ma è anche crossover nell’allestimento Active. Kuga è sicuramente la Ford più versatile essendo disponibile con motore a benzina, full-hybrid e plug-in hybrid e negli allestimenti Titanium, ST-Line e Active. Ma anticipiamo subito che Kuga non è la Ford più economica (ma neanche la più costosa).

Vuoi sapere quali sono le Ford meno costose? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Fiesta 1.1 75 CV 5p. Titanium: 21.250 € Fiesta 1.1 75 CV GPL 5p. Titanium: 23.550 € Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 5p. Titanium: 23.750 € Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 5p. ST-Line: 24.750 € Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 5p. Active: 24.750 € Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 5p. Active X: 26.250 € Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 5p. ST-Line X: 26.250 € Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 DCT 5p. ST-Line: 26.500 € Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 DCT 5p. Active: 26.500 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium: 27.500 €.

La Ford più economica è quindi la Fiesta 1.1 75 CV 5p. Titanium model year 2021, con motore a benzina, che costa 21.250 euro. Attenzione, però, perché la Fiesta è andata fuori produzione nel 2023 e quindi i modelli in vendita sono fino a esaurimento scorte. Tra le Ford ancora in produzione la più economica è quindi la Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium che costa 27.500 euro.

Per curiosità la Ford elettrica che costa meno è l’Explorer Standard Range 170CV a 41.500 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE ECODAYS FORD 2024

A maggio 2024 sono disponibili offerte con usato da rottamare su Explorer, Puma, Kuga, Fiesta, Focus, Mustang Mach-E, Tourneo Connect e Tourneo Courier. Inoltre su Puma Titanium Hybrid e Fiesta Titanium Hybrid tasso agevolato e fino a 5.000 euro di ecoincentivi Ford.

QUANTO COSTA LA FORD CON GLI INCENTIVI STATALI?

Come è noto gli incentivi auto 2024 sono strutturati in modo particolare: attualmente vige lo stesso schema degli anni scorsi con sconti fino a 5.000 euro, con rottamazione, o 3.000 euro, senza rottamazione, per le auto elettriche, e di 4.000 euro, con rottamazione, o 2.000 euro, senza rottamazione, per le ibride plug-in, mentre quelli per le auto termiche sono terminati. Significa che con l’attuale schema possono beneficiare degli incentivi solo i modelli elettrici plug-in hybrid di Ford.

Prossimamente, invece, gli incentivi verranno modificati secondo il seguente schema:

Auto elettriche nuove

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto usate Euro 6 fino a 160 g/km

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

Con questi incentivi il modello base della Ford Fiesta potrebbe ottenere uno sconto fino a 3.000 euro e arrivare pertanto a costare solamente 18.250 euro.