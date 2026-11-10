Finto soccorso stradale ACI: occhio alla truffa da 250 euro

Truffa davvero crudele ai danni di chi è momentaneamente nei guai: l’Automobile Club d’Italia (vittima anch’essa della frode) segnala la presenza di siti web fraudolenti che utilizzano abusivamente il marchio ACI per offrire falsi servizi di soccorso stradale. In particolare, occhio a soccorsostradaleweb.com: per l’invio di un carro attrezzi, esige il pagamento anticipato di 250 euro tramite bonifico istantaneo. Stare alla larga. Fra le varie possibilità per chiedere aiuto, è attivo 24 ore su 24 il numero 803.116, mentre per informazioni e verifiche si possono consultare esclusivamente i siti ufficiali aci.it e acimobility.it (nella foto di apertura un vero mezzo cui fare riferimento).

FINTO SOCCORSO STRADALE ACI: TRAPPOLA PSICOLOGICA

Questa situazione attiva una potente trappola psicologica perché sfrutta la combinazione di vulnerabilità ambientale e cognizione sotto stress acuto. I truffatori conoscono perfettamente il valore della paura e dell’urgenza: la loro arma più efficace non è necessariamente la tecnologia, ma la capacità di sfruttare un momento di fragilità nel quale la vittima desidera soltanto tornare al sicuro.

Quella condizione può scattare sempre, ma le probabilità salgono in contesti delicati. Un esempio: quando ci si trova bloccati di notte, isolati e sotto la pioggia, il cervello umano sperimenta una serie di alterazioni che compromettono la lucidità decisionale.

Con l’ansia generata dal disagio fisico (freddo, brividi, oscurità), la mente percepisce la situazione come una minaccia e spinge a desiderare qualsiasi soluzione immediata pur di uscire dal disagio, riducendo la capacità di valutare i rischi.

QUANDO SCATTA LA TAGLIOLA

Ci si convince che, avendo già sofferto così tanto per arrivare a quel punto, bisogna accettare compromessi pur di non “aver sprecato” gli sforzi fatti. L’isolamento notturno e il maltempo spingono la persona a cercare una figura di autorità o un salvatore esterno, abbassando le difese critiche e la naturale diffidenza verso gli estranei.

La percezione di essere “nel posto sbagliato nel momento sbagliato” annebbia l’analisi oggettiva delle alternative, facendo apparire la situazione molto più catastrofica di quanto non sia realmente e portando a scelte impulsive.

LE REGOLE PRATICHE PER NON FARSI INTACCARE IL CONTO CORRENTE

Fermarsi e respirare: Prima di cercare un soccorso online, concedersi qualche secondo per recuperare lucidità. Anche una breve pausa aiuta a ridurre l’impulsività e a valutare meglio le alternative.

Diffidare delle richieste di pagamento anticipato. Una richiesta urgente di 250 euro tramite bonifico istantaneo, soprattutto senza adeguate garanzie sull’identità dell’operatore e sul servizio, deve far scattare un campanello d’allarme. Non lasciarsi convincere da frasi come “Paghi subito o il mezzo non parte” o “L’offerta è valida soltanto adesso“.

Chiedere il nome della società, la partita IVA, un recapito telefonico verificabile e le condizioni economiche del servizio. Se necessario, richiamare attraverso un numero reperito autonomamente. Non confondere il marchio con l’autorizzazione. La presenza del logo ACI, di fotografie di mezzi autentici o di riferimenti a servizi istituzionali non dimostra alcun collegamento con l’Automobile Club d’Italia. Sebbene in un settore differente, c’è qualche analogia con le RCA temporanee fake.