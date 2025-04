Fiat Panda più economica: 10.000 € con lo sconto di Aprile

Anche l’anno scorso Fiat Panda è risultata per l’ennesima volta l’auto più venduta in Italia. Tante le ragioni del successo della classica utilitaria Fiat, dal costo contenuto all’agilità nel traffico urbano, senza contare i dati sui consumi. Ovviamente non c’è una sola Panda ma esistono tante versioni, in attesa di in attesa di vedere a breve la Grande Panda. Ma qual è la Panda più economica e quanto costa? Scopriamolo dal listino ufficiale del nuovo modello hybrid e scopriamo l’offerta di aprile 2025 che permette di acquistarla a poco più di 10.000 euro.

QUANTO COSTA LA PANDA PIÙ ECONOMICA?

In base ai listini ufficiali in questo momento sono in vendita 5 allestimenti di Fiat Panda, tre dei quali fino a esaurimento scorte essendo terminata la produzione. La Panda più economica è la versione 2023 del modello 1.0 FireFly S&S Hybrid, in vendita a 15.500 euro (fino a esaurimento scorte), mentre il modello 2024 costa 15.950 euro. I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione. Ecco tutti i prezzi delle Panda, dalla più economica alla più cara:

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid 2023: 15.500 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid 2024: 15.950 €

Panda 1.2 EasyPower gpl 2022: 16.450 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Pandina 2024: 18.950 €

Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4×4 4×40° 2023: 23.900 € (esaurimento scorte).

I prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo. Fate attenzione perché Fiat riduce periodicamente le dotazioni dei modelli in listino, eliminando i componenti non obbligatori per abbassare ulteriormente i prezzi.

FIAT PANDA A 10.000 € CON L’OFFERTA DI APRILE 2025

Fino al 24 aprile 2025 c’è la possibilità di pagare la Fiat Panda assai meno del solito approfittando di un’offerta speciale con zero euro di anticipo e pronta consegna. La promozione consente infatti di acquistare la Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid modello 2024, in listino a 15.950 euro, a soli 10.450 euro con finanziamento (rate leggere) e rottamazione.

Dettagli della promozione

Prezzo di listino: 15.950 euro

Sconto Fiat in caso di rottamazione: -4.000 euro

Sconto in caso di finanziamento: -1.500 euro

Prezzo scontato: 10.450 euro (oltre oneri finanziari).

Il finanziamento prevede un anticipo di zero euro, 35 rate da 154 euro ciascuna con Tan fisso 8,75% e TAEG 12,62% e rata finale da 8.522 euro, oppure si può scegliere di sostituirla o restituirla. Maggiori dettagli qui.

Offerta valida solo per clientela privata e su contratti stipulati fino al 24 aprile 2025, non cumulabile con altre iniziative in corso.

QUANTE FIAT PANDA SONO STATE VENDUTE NEL 2024

All’inizio abbiamo ricordato che per l’ennesima volta la Fiat Panda è stata l’auto più venduta dell’anno in Italia, anche se i volumi sono leggermente calati rispetto agli anni precedenti. Nel dettaglio, in base ai dati raccolti da Dataforce, nel 2024 si sono registrate 99.209 nuove Panda, contro le 101.771 del 2023 (-2,52%). Il modello risulta il più venduto considerando tutti i canali di distribuzione, mentre scorporando i dati si piazza al secondo posto tra la clientela privata, al quarto tra le società, al primo nel noleggio lungo termine, concessionarie e case auto e di nuovo al secondo nel noleggio a breve termine.