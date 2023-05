Festa della mamma: Mafra regala un fiore speciale a tutte le mamme

In occasione della Festa della Mamma, Mafra ha deciso di omaggiare tutte le mamme con il suo profumatore auto Hippy. L’iniziativa è valida presso tutti gli autolavaggi che utilizzano i prodotti Mafra, ed è un modo simpatico per celebrare tutte le mamme e il loro lavoro quotidiano, che spesso svolgono anche grazie all’auto.

COME RICEVERE IL PROFUMATORE AUTO MAFRA HIPPY GRATIS

Per ricevere il profumatore auto Hippy di Mafra in omaggio, basta utilizzare l’App Autobenessere, disponibile su AppStore e Google Play, per individuare l’autolavaggio più vicino dove portare la vettura per un trattamento completo. Assicurati che all’ingresso ci sia la locandina “Mafra – Festa della Mamma” dedicata alla promozione: ogni mamma riceverà in regalo un profumatore Hippy. Grazie alla sua forma adatta alle bocchette dell’aria condizionata, il profumatore Hippy diffonde il suo aroma in modo uniforme e costante, per un’esperienza di guida ancora più piacevole.

TROVA IL CENTRO MAFRA PIÙ VICINO

Trovare il centro Mafra più vicino è semplice grazie all’App Autobenessere. Basta scaricare l’applicazione gratuita su AppStore o Google Play, e individuare l’autolavaggio Mafra più vicino dove portare la vettura per un trattamento completo e ricevere il profumatore auto Hippy in omaggio. Sappi che i prodotti Mafra sono utilizzati anche dagli specialisti del car detailing di Labocosmetica.

LA PROMOZIONE MAFRA PER LA FESTA DELLA MAMMA

Non perdere l’occasione di ricevere un profumatore auto Hippy in omaggio per la Festa della Mamma. La promozione è valida solo il 14 maggio presso tutti i centri Mafra aderenti alla promozione, fino ad esaurimento scorte. Scarica l’App Autobenessere e trova il centro Mafra più vicino per regalare alla mamma un trattamento completo per la sua auto e un simpatico profumatore auto Hippy.