Festa del Papà: lava l’auto da Mafra e avrai un regalo speciale

Mafra festeggia i papà d’Italia con un regalo speciale: solo il 19 marzo con il lavaggio auto presso i Centri Mafra si potrà avere un omaggio della linea Mafra per la festa del papà. Ecco di cosa si tratta e come trovare il lavaggio auto Mafra più vicino a te.

MAFRA FESTEGGIA IL 19 MARZO CON TUTTI I PAPA’

Mafra ha deciso di festeggiare questa importante figura con un’iniziativa da non perdere. Nel giorno della Festa del Papà, tutti i papà che portano a lavare l’auto nei centri lavaggio Mafra ricevono un profumatore auto della gamma Lucky Star, caratterizzato da fragranze innovative e un design accattivante. L’iniziativa è valida il 19 marzo, solo nei centri lavaggio Mafra che espongono il poster dell’iniziativa, fino a esaurimento scorte.

PROFUMATORI AUTO LUCKY STAR OMAGGIO PER LA FESTA DEL PAPÀ

I profumatori auto Lucky Star di Mafra sono disponibili i 6 diverse fragranze. Una volta scelta la fragranza che più ti piace, basta semplicemente regolare la quantità di essenza per ottenere l’intensità di profumo desiderata, per un ambiente ben profumato, al punto giusto. Ecco le essenze di profumatori auto Lucky Star a disposizione:

Lucky Star Lavanda : un profumo delicato, fresco e persistente, ideale per ricreare un’atmosfera equilibrante;

: un profumo delicato, fresco e persistente, ideale per ricreare un’atmosfera equilibrante; Lucky Star Vanilla : una profumazione dolce e allo stesso tempo profonda, per una gradevole sensazione distensiva;

: una profumazione dolce e allo stesso tempo profonda, per una gradevole sensazione distensiva; Lucky Star Green Apple : una fragranza alla mela verde, fruttata e intensa, che infonde energia;

: una fragranza alla mela verde, fruttata e intensa, che infonde energia; Lucky Star Frozen Strawberry : un profumo morbido e frizzante, che inebria l’aria di una raffinata essenza fruttata;

: un profumo morbido e frizzante, che inebria l’aria di una raffinata essenza fruttata; Lucky Star Magic Night : una miscela avvolgente ed elegante, per diffondere nell’aria le vibrazioni di un’essenza senza tempo;

: una miscela avvolgente ed elegante, per diffondere nell’aria le vibrazioni di un’essenza senza tempo; Lucky Star Aquacool: una vera a propria ondata di freschezza e note aromatiche, un mix deciso e moderno che ti accompagna sulla “cresta dell’onda”.

COME TROVARE L’AUTOLAVAGGIO MAFRA PIU’ VICINO

Per ricevere un profumatore in omaggio è molto semplice: basta individuare l’autolavaggio Mafra più vicino tramite l’App Autobenessere, disponibile su AppStore e Google Play e portarci la vettura per un trattamento completo con i prodotti Mafra.