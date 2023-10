Fascia verde Roma: blocco diesel Euro 4 slitta al 2024

Il blocco ai diesel Euro 4 e alle auto a benzina Euro 3 che sarebbe dovuto partire nella Ztl Fascia Verde di Roma dal 1° novembre 2023, slitta di un anno e inizierà solamente il 1° novembre 2024. Lo ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, annunciando che è stata finalizzata l’intesa con la Regione Lazio sulle modifiche alla delibera della zona a traffico limitato. Sicuramente sulla decisione hanno pesato anche le proteste di molti cittadini, per i quali il bando ai diesel Euro 4, ancora largamente diffusi nel parco circolante di Roma, avrebbe comportato enormi disagi.

BLOCCO DIESEL EURO 4 A ROMA SLITTA AL 2024

“Abbiamo trovato un punto di equilibrio adeguato sulla Ztl Fascia verde”, ha dichiarato Gualtieri confermando lo slittamento del blocco diesel Euro 4 a Roma (e benzina Euro 3). “Restano i limiti previgenti che saranno temperati dai meccanismi del MoVe-In e del carnet di ingressi. Pure il gpl potrà circolare, contrariamente alla prima proposta”. Anche a Roma, quindi, entrerà in funzione il sistema MoVe-In, già sperimentato con successo in Lombardia e in altre regioni del nord Italia, che permette ai veicoli interessati dalle restrizioni anti-inquinamento di circolare entro una certa soglia di km, previa installazione a bordo di una scatola nera che rileva la percorrenza reale dell’auto.

FASCIA VERDE ROMA: DAL 1° NOVEMBRE 2023 SOLO I DIVIETI PERMANENTI

Di conseguenza dal 1° novembre 2023 nella Fascia Verde funzioneranno solamente i divieti permanenti in vigore tutto l’anno, dal lunedì al sabato per le intere 24 ore, che riguardano le auto a benzina fino a Euro 2, i diesel fino a Euro 3 e i ciclomotori, microcar e motoveicoli benzina e diesel fino a Euro 1 (o fino a Euro 2 se non sarà prorogata la deroga in scadenza il 31/10/23, ma su questo punto attendiamo conferma). Sempre valide ovviamente le misure emergenziali che scattano in caso di superamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici e che a Roma sono particolarmente severe, fino a fermare nei casi più estremi perfino i diesel Euro 6.

FASCIA VERDE ROMA: VARCHI ELETTRONICI A GENNAIO 2024

Gualtieri ha inoltre annunciato che slitterà di qualche mese anche l’attivazione dei 51 varchi elettronici a ‘guardia’ della Ztl Fascia Verde. A Roma, infatti, c’è questa situazione un po’ surreale in cui l’accesso all’enorme zona a traffico limitato non viene controllato elettronicamente ma demandato ai soli controlli manuali delle Forze dell’ordine (capirete quindi quanti la rispettano…). Ora però i varchi sono pronti ma il Comune, sempre a seguito di proteste popolari, ha deciso di rinviarne l’accensione di qualche mese, probabilmente al 1° gennaio 2024, in attesa che diventi pienamente operativo il sistema MoVe-In, così da concedere agli automobilisti danneggiati dalle restrizioni una sorta di ‘ciambella di salvataggio’.