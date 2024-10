Euro NCAP: è Céline Vallaude la nuova Presidente

In un momento cruciale per l’industria automobilistica europea e globale alle prese con standard di sicurezza sempre più severi (dal 2024 gli ADAS sono obbligatori in UE, ma non sempre funzionano al meglio in tutte le condizioni di guida), il Consiglio di Amministrazione di Euro NCAP ha eletto Céline Vallaude come nuova Presidente dell’organizzazione. Vallaude, rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica francese e attualmente Capo della Divisione Esperti e Regolamentazione dei Veicoli presso UTAC in Francia, succederà a Niels Ebbe Jacobsen, il cui mandato si concluderà alla fine del 2024.

CÉLINE VALLAUDE NUOVA PRESIDENTE EURO NCAP

Nel corso della sua storia, Euro NCAP ha dato un contributo significativo nella riduzione degli incidenti mortali sulle strade europee. Questo risultato è stato possibile grazie alla continua revisione e aggiornamento dei protocolli di valutazione Euro NCAP, incoraggiando i Costruttori a sviluppare veicoli più sicuri e accessibili. Come sottolineato da Céline Vallaude, il successo dell’organizzazione risiede nella sua capacità di adattarsi rapidamente ai progressi tecnologici e alle mutevoli esigenze del mercato, mantenendo al contempo un modello di business sostenibile.

“La leadership di Euro NCAP nel campo della sicurezza stradale può essere attribuita alla sua agilità nell’aggiornare continuamente i requisiti di valutazione, incoraggiando l’industria a raggiungere i più alti standard possibili in modo efficace dal punto di vista economico”, ha dichiarato Vallaude. Nel suo nuovo ruolo, l’obiettivo principale sarà quello di garantire che Euro NCAP mantenga questa flessibilità, promuovendo al contempo lo sviluppo di nuovi programmi di test che possano rispondere alle sfide future dell’industria automobilistica.

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE EURO NCAP USCENTE

Con un nuovo protocollo di valutazione che sarà lanciato nel 2026, Euro NCAP è in procinto di affrontare nuove sfide, legate non solo alla sicurezza stradale ma anche alla crescente domanda di veicoli ecologici e sicuri. L’elezione di Vallaude, avviene insieme a Laurianne Krid, direttrice della FIA, come Tesoriere, e Andre Seeck del BAST come Segretario.

Il Presidente uscente, Niels Ebbe Jacobsen, ha espresso soddisfazione per la scelta del suo successore, sottolineando l’importanza della continuità nella leadership di Euro NCAP. “È stato un onore guidare l’organizzazione verso un futuro più sicuro. Non c’è nulla di più importante che salvare migliaia di vite sulle strade europee. Sono lieto che il Consiglio abbia eletto unanimemente Céline Vallaude come nuovo Presidente, il che dimostra la forza collettiva che abbiamo come organismo”.

SFIDE FUTURE E NUOVI OBIETTIVI SECONDO MICHIEL VAN RATINGEN

Il Segretario Generale Euro NCAP, Michiel van Ratingen, ha espresso fiducia nelle capacità della nuova Presidente di guidare l’organizzazione verso nuovi traguardi, citando in particolare l’implementazione di un innovativo schema di valutazione previsto per il 2026. “Sono sicuro che l’esperienza di Céline sarà fondamentale per raggiungere le importanti pietre miliari che ci attendono e per guidare l’organizzazione verso nuovi sviluppi”, ha affermato van Ratingen.

L’integrazione di tecnologie avanzate, come la guida autonoma e i sistemi di assistenza alla guida è una delle principali sfide per il lavoro futuro di Euro NCAP. Inoltre con l’introduzione di Truck Safe e Green NCAP, l’organizzazione si prepara a espandere il suo raggio d’azione, confermando il suo ruolo centrale nel guidare l’industria automobilistica.