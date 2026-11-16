Emulatore AdBlue: il video della Polizia a caccia dei trucchi con lo scanner OBD

L’utilizzo degli emulatori AdBlue per aggirare le normative antinquinamento sui veicoli industriali rappresenta una frontiera illecita sempre più diffusa ma, al tempo stesso, al centro dell’attenzione delle Forze dell’ordine. La Polizia Stradale ha intensificato drasticamente i controlli su strada, passando da verifiche empiriche a ispezioni tecnologiche avanzate tramite la presa OBD (On-Board Diagnostics). Come mostrato nell’approfondimento video pubblicato dal canale K44 (primo filmato disponibile in basso), gli agenti utilizzano tablet e strumenti diagnostici professionali per analizzare in tempo reale i parametri delle centraline dei mezzi pesanti. Così, si identificano i vecchi emulatori hardware, ossia dispositivi economici acquistabili online capaci di ingannare la centralina simulando la presenza di additivo nel serbatoio. E si snidano anche le più recenti e sofisticate manomissioni software.

EMULATORE ADBLUE: FORZE DELL’ORDINE SCOVANO I “FURBETTI” CON LO SCANNER OBD

I vecchi emulatori AdBlue sono dispositivi elettronici che ingannano la centralina del veicolo simulando la presenza e il corretto funzionamento del sistema di dosaggio dell’additivo. In questo modo il motore può continuare a funzionare senza che venga effettuato il regolare trattamento dei gas di scarico, evitando anche le limitazioni di prestazioni previste da alcuni sistemi in caso di anomalie.

Con l’evoluzione tecnologica, però, le manomissioni sono diventate più sofisticate. Accanto ai dispositivi fisici si sono diffuse modifiche software che intervengono direttamente sulla gestione elettronica del motore, rendendo meno immediata l’individuazione delle irregolarità attraverso una semplice ispezione visiva.

Per questo motivo la diagnostica elettronica assume un ruolo sempre più importante. Attraverso la presa OBD è possibile leggere i codici di errore, interrogare le informazioni diagnostiche e verificare determinati dati identificativi del software e della calibrazione della centralina.

CONTROLLI SEMPRE PIÙ APPROFONDITI: NEL MIRINO ANCHE IL SOFTWARE DELLE CENTRALINE

Un importante passo avanti sul fronte delle verifiche è rappresentato dalla circolare del ministero delle Infrastrutture del 30 giugno 2025, dedicata alle procedure di controllo tecnico dei veicoli. Il documento contempla espressamente, tra gli elementi da verificare, la presenza di dispositivi non autorizzati collegati alle emissioni, citando anche i cosiddetti killer di urea e gli emulatori AdBlue.

Le procedure tecniche previste comprendono inoltre la lettura dei codici diagnostici di guasto, l’interrogazione di specifiche modalità OBD e la registrazione dei numeri identificativi e dei dati di controllo relativi al software e alla calibrazione del modulo di comando del gruppo propulsore.

Si tratta di un aspetto particolarmente significativo: l’attenzione non è rivolta soltanto alla presenza di un apparecchio aggiuntivo, ma anche alla verifica dell’integrità della gestione elettronica dei sistemi antinquinamento. La manomissione può infatti essere realizzata intervenendo su diversi componenti e livelli elettronici del veicolo: di conseguenza, per accertare eventuali irregolarità può essere necessario affiancare all’ispezione visiva un’analisi diagnostica approfondita.

ADBLUE DISATTIVATO: PIÙ EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO NELL’ARIA

Dietro il fenomeno degli emulatori non c’è soltanto una questione economica. La disattivazione del sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) può compromettere seriamente l’efficacia del trattamento dei gas di scarico, aumentando le emissioni di ossidi di azoto (NOx).

L’AdBlue è una soluzione composta da urea e acqua demineralizzata che viene dosata nell’impianto di scarico. Attraverso una reazione chimica all’interno del catalizzatore SCR, contribuisce a trasformare gli ossidi di azoto in azoto e acqua, riducendo così uno degli inquinanti più problematici prodotti dai motori diesel: vedi qui l’approfondimento.

Quando il sistema viene escluso o ingannato, questo processo di abbattimento delle emissioni può risultare compromesso. Le conseguenze riguardano quindi non soltanto la conformità tecnica del mezzo, ma anche la qualità dell’aria e la salute pubblica. Il problema assume dimensioni ancora più rilevanti se si considera la diffusione di queste pratiche all’interno delle flotte di veicoli industriali, con un impatto ambientale potenzialmente significativo.

AUTOTRASPORTATORI NEL MIRINO: RISCHIO ANCHE PER LE IMPRESE

L’utilizzo degli emulatori AdBlue interessa direttamente anche il mondo delle aziende di autotrasporto. L’eliminazione del consumo di additivo e l’eventuale riduzione degli interventi di manutenzione possono rappresentare un risparmio immediato per chi utilizza questi dispositivi. Tuttavia, tale vantaggio viene ottenuto alterando le condizioni tecniche e ambientali per le quali il veicolo è stato omologato.

Si crea così una situazione di concorrenza sleale nei confronti degli operatori che sostengono regolarmente i costi di esercizio e manutenzione, rispettando le prescrizioni previste dalla normativa.

Per le aziende diventa quindi fondamentale verificare attentamente la regolarità dei mezzi che entrano nella propria flotta, soprattutto quando si acquistano veicoli industriali usati. Una verifica tecnica dell’impianto SCR e della gestione elettronica può aiutare a individuare eventuali manomissioni pregresse, evitando problemi durante i successivi controlli su strada.

OLTRE 4.000 EURO DI SANZIONI: UN CASO CONCRETO A JESI

Che il fenomeno sia tutt’altro che teorico lo dimostra un intervento della Polizia Stradale di Jesi, effettuato nel giugno 2024 lungo la SS76. Durante un controllo su un autoarticolato adibito al trasporto internazionale di merci, gli agenti hanno notato un’anomalia nel vano motore. L’ispezione ha permesso di individuare un dispositivo simulatore di AdBlue installato per consentire il funzionamento della centralina elettronica anche in assenza dell’additivo.

L’apparecchio è stato rimosso e sottoposto a sequestro amministrativo, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo. Il conducente è stato sanzionato con una somma superiore a 4.000 euro per l’utilizzo di dispositivi irregolari su un veicolo omologato e per il conseguente malfunzionamento del propulsore.

COSA RISCHIA CHI VIAGGIA CON UN EMULATORE ADBLUE?

Dal punto di vista normativo, le conseguenze dipendono dalla natura della manomissione e dalle violazioni effettivamente accertate. Tra i riferimenti del Codice della Strada rientra l’articolo 78, relativo alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli senza la prescritta procedura di approvazione. In presenza dei relativi presupposti possono scattare sanzioni amministrative, il ritiro della carta di circolazione e la necessità di sottoporre il mezzo a visita e prova dopo il ripristino delle condizioni di regolarità.

Può inoltre trovare applicazione l’articolo 79, che disciplina l’efficienza dei veicoli e il corretto funzionamento dei dispositivi destinati a contenere le emissioni inquinanti, evidenzia il video di Automoto.it qui in basso.