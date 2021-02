Emissioni CO2 auto nuove: arriva il calcolatore online del TCS

Ecco come calcolare le emissioni CO2 auto nuove, dalla produzione alla guida fino allo smaltimento dei veicoli: il calcolatore impronta CO2 online

L’impronta ecologica delle auto è sempre stato argomento di dibattito, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di CO2 delle auto elettriche. Chi si chiede come calcolare la CO2 durante l’utilizzo delle auto, ha una risposta con il calcolatore online dell’impronta ecologica auto. Ecco come sapere le emissioni di CO2 delle auto nuove durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione fino allo smaltimento.

EMISSIONI CO2 AUTO NUOVE: IL CALCOLATORE ONLINE

Il calcolo della CO2 auto nuove si può fare con pochi clic grazie al database del Touring Club Svizzero, basato sull’impronta ecologica di 2 mila auto aggiornate al 2021. Sul sito del TCS si può accedere al calcolatore CO2 auto nuove realizzato dal Club svizzero con vari uffici federali e l’Istituto Paul Scherrer. E’ proprio il PSI che ha elaborato i modelli di calcolo dell’impronta di CO2 relativa alla fabbricazione dei veicolo analizzati. Il calcolo delle emissioni di CO2 sulle auto nuove più recenti si aggiunge alle stime dei costi auto che si possono trovare nelle schede dei singoli modelli. Ovviamente questi costi sono dimensionati sulle tasse auto, prezzo d’acquisto e costi di ammortamento in Svizzera. Tornando invece al calcolo emissioni CO2 durante la vita delle auto, ecco come sono state ottenute.

COME SI CALCOLANO LE EMISSIONI CO2 AUTO

Il calcolatore dell’impronta ecologica auto include circa 2000 modelli e versioni, cui se ne aggiungeranno altri nel tempo. Il calcolo delle emissioni di CO2 tiene conto della produzione (quindi anche il trasporto fino alla concessionaria), dell’utilizzo e dello smaltimento del veicolo. La percorrenza media delle auto è stimata in 200 mila km. L’impronta ecologica (come CO2 equivalente) considera:

– il consumo totale di materiali e di energia durante tutta vita del veicolo;

– le emissioni CO2 durante la guida;

– le emissioni generate durante l’estrazione e produzione delle materie prime (miniere minerarie) e generate dalla produzione e trasporto di elettricità e di carburante.

EMISSIONI CO2 AUTO DALLA PRODUZIONE ALLO SMALTIMENTO

Basta esplorare il calcolatore della CO2 auto per scoprire subito le emissioni CO2 delle auto elettriche di cui si parla tanto, inclusa la CO2 per lo smaltimento delle batterie. Abbiamo preso alcuni modelli caratteristici (tra quelli del database TCS) per confrontare l’impronta della CO2 nelle varie fasi di vita dei veicoli:

TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS

– Fabbricazione e smaltimento: 17.8 t CO2eq;

– Carrozzeria e trasmissione: 13.4 t CO2eq;

– Sistema di accumulo dell’energia: 4.4 t CO2eq;

– Vita utile: 10.4 t CO2eq;

– Manutenzione e strada: 6.6 t CO2eq;

– Produzione di elettricità o carburante: 3.8 t CO2eq;

– Emissioni dirette (carburante): 0.0 t CO2eq;

– Emissioni totali: 28.2 t CO2eq;

MERCEDES-BENZ C 300 DE T 9G-TRONIC (IBRIDA PLUG-IN DIESEL)

– Fabbricazione e smaltimento: 20.6 t CO2eq;

– Carrozzeria e trasmissione: 19.4 t CO2eq;

– Sistema di accumulo dell’energia: 1.2 t CO2eq;

– Vita utile: 19.8 t CO2eq;

– Manutenzione e strada: 7.4 t CO2eq;

– Produzione di elettricità o carburante: 6.4 t CO2eq;

– Emissioni dirette (carburante): 6.0 t CO2eq;

– Emissioni totali: 40.6 t CO2eq;

HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID 1.6 GDI ORIGO DCT (IBRIDA PLUG-IN BENZINA)

– Fabbricazione e smaltimento: 16.0 t CO2eq;

– Carrozzeria e trasmissione: 15.2 t CO2eq;

– Sistema di accumulo dell’energia: 0.8 t CO2eq;

– Vita utile: 15.2 t CO2eq;

– Manutenzione e strada: 6.2 t CO2eq;

– Produzione di elettricità o carburante: 3.8 t CO2eq;

– Emissioni dirette (carburante): 5.2 t CO2eq;

– Emissioni totali: 31.2 t CO2eq;

TOYOTA PRIUS 1.8 COMFORT (IBRIDA BENZINA)

– Fabbricazione e smaltimento: 14.2 t CO2eq;

– Carrozzeria e trasmissione: 14.0 t CO2eq;

– Sistema di accumulo dell’energia: 0.2 t CO2eq;

– Vita utile: 29.0 t CO2eq;

– Manutenzione e strada: 6.0 t CO2eq;

– Produzione di elettricità o carburante: 4.2 t CO2eq;

– Emissioni dirette (carburante): 18.8 t CO2eq;

– Emissioni totali: 43.0 t CO2eq;

TOYOTA YARIS 1.5 COMFORT (BENZINA)

– Fabbricazione e smaltimento: 10.8 t CO2eq;

– Carrozzeria e trasmissione: 10.8 t CO2eq;

– Sistema di accumulo dell’energia: 0.0 t CO2eq;

– Vita utile: 33.8 t CO2eq;

– Manutenzione e strada: 5.2 t CO2eq;

– Produzione di elettricità o carburante: 5.0 t CO2eq;

– Emissioni dirette (carburante): 23.6 t CO2eq;

– Emissioni totali: 44.8 t CO2eq;

VW GOLF 2.0 TDI SCR 115 LIFE (DIESEL)

– Fabbricazione e smaltimento: 14.0 t CO2eq;

– Carrozzeria e trasmissione: 14.0 t CO2eq;

– Sistema di accumulo dell’energia: 0.0 t CO2eq;

– Vita utile: 33.4 t CO2eq;

– Manutenzione e strada: 6.0 t CO2eq;

– Produzione di elettricità o carburante: 4.2 t CO2eq;

– Emissioni dirette (carburante): 23.2 t CO2eq;

– Emissioni totali: 47.6 t CO2eq.