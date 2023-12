Emissioni auto Stellantis truccate: multa di 1,7 miliardi a Cummins

Il costruttore di motori Cummins Inc. si è accordata per pagare una multa di oltre 1,67 miliardi di $ per risolvere le accuse mosse dai regolatori riguardo all’alterazione illegale di circa 1 milione di motori per pickup, al fine di eludere i test sulle emissioni. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che le azioni presumibilmente compiute da Cummins hanno violato il Clear Air Act, una legge federale che impone ai produttori di automobili e motori di rispettare i limiti di emissioni.

DIESELGATE STELLANTIS NEGLI USA: LE EMISSIONI DEI MOTORI CUMMINS SOTTO ACCUSA

L’ombra di un nuovo dieselgate si è abbattuta su Stellantis, seppur indirettamente, per l’accusa mossa dalle autorità della California nei confronti del fornitore Cummins. La società americana si è specializzata fin dagli anni ’80 nello sviluppo e costruzione di propulsori diesel e a gas naturale, diventando un benchmark per il mercato dei pickup.

Il portale USA Stellantis spiega che, mentre altri costruttori hanno continuato a sviluppare motori ad elevata cubatura con testata in alluminio, Cummins conserva la sua affidabilità e durata grazie a una testata in ghisa, al 40% in meno di parti in movimento e alesaggio e corsa più grandi. Il fiore all’occhiello, il motore Cummins diesel da 6,7 litri per i pickup RAM 2500, 3500 Heavy Duty, 4500 e 5500 eroga fino a 385 cavalli e 1152 Nm “la coppia più alta di qualsiasi altro concorrente”, dichiara Stellantis.

EMISSIONI AUTO TRUCCATE SU 1 MILIONE DI MOTORI STELLANTIS FORNITI DA CUMMINS

In 25 anni sono stati prodotti 10 milioni di motori Cummins diesel per i pickup RAM, il Brand di Stellantis negli USA. Secondo il Dipartimento di Giustizia USA, sotto al cofano dei pickup RAM non ci sono solo prestazioni di alto livello. Le autorità californiane accusano Cummins di aver installato dispositivi di manipolazione delle emissioni, capaci di eludere o disattivare i controlli dei gas di scarico, su circa 1 milione di pickup:

630.000 motori per pickup Ram 2500 e 3500 prodotti tra il 2013 e il 2019 .

motori per pickup prodotti . 930.000 motori per pickup Ram 2500 e 3500 prodotti tra il 2019 e il 2023. Inoltre, secondo quanto riportato da Autoblog, sarebbero stati rilevati dispositivi ausiliari di controllo delle emissioni non dichiarati.

IL RICHIAMO DEI MOTORI DIESEL STELLANTIS COSTERA’ 59 MILIONI DI $

Il Procuratore Generale Merrick B. Garland ha sottolineato l’impatto significativo e dannoso di tali dispositivi sulla salute e la sicurezza delle persone. Le stime preliminari indicano che i dispositivi di elusione su alcuni motori Cummins avrebbero causato la produzione di migliaia di tonnellate di emissioni in eccesso di ossidi di azoto, con effetti dannosi quali problemi respiratori e infezioni alle vie respiratorie derivanti da un’esposizione prolungata.

La società ha così deciso di patteggiare accettando di pagare una multa di 1,675 miliardi di dollari, la sanzione civile più elevata ottenuta dal Dipartimento di Giustizia con l’applicazione del Clear Air Act. Sempre per le emissioni di NOx, ma dei fuoristrada Jeep, Stellantis aveva già raggiunto un accordo nel 2022. Cummins respinge ogni accusa di aver truccato in malafede le emissioni dei motori diesel RAM e ha dichiarato piena collaborazione con le autorità. Nel frattempo ha già accantonato 59 milioni di $ per i costi dei richiami che dovrà sostenere a cui si aggiunge una perdita stimata nel Q4 2023 di 2,4 miliardi di $ per risolvere altri grattacapi con i motori diesel negli USA.