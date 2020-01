Ecotassa 2020: come funziona e quali auto devono pagarla

Aggiornamento sull'Ecotassa 2020: come funziona il tributo sulle auto più inquinanti e quali modelli sono soggetti al pagamento

Coloro che hanno intenzione di acquistare un’auto quest’anno devono assolutamente tener conto dell’Ecotassa 2020, l’estensione della misura ‘punitiva’ per i modelli più inquinanti disposta dal Governo nel 2019 e valida (salvo cambiamenti) fino a tutto il 2021. Al contrario dell’Ecobonus, che incentiva l’acquisto di automobili ecologiche, l’Ecotassa penalizza chi compra una vettura ad alte emissioni di CO2, applicando un surplus sul prezzo di listino. Surplus che varia in base al livello di emissioni: più sono alte, più si paga.

ECOTASSA 2020: COME FUNZIONA

L’Ecotassa 2020 riguarda solo ed esclusivamente le auto nuove e non si applica quindi ai veicoli già in circolazione e immatricolati precedentemente all’introduzione della misura. L’importo dell’Ecotassa non viene calcolato sul prezzo d’acquisto della vettura (cioè non è proporzionale al prezzo) ma, come detto, è legato soltanto all’impatto ambientale dell’auto, a seconda di alcune soglie prestabilite che scattano quando il livello di emissioni di CO2 supera i 160 g/km. In particolare:

– 1.100 euro: da 161 a 175 g/km;

– 1.600 euro: da 176 a 200 g/km;

– 2.000 euro: da 201 a 250 g/km;

– 2.500 euro: da 251 g/km in su;

Pertanto chi acquista un’autovettura nuova con emissioni dichiarate di 260 g/km di CO2, oltre al prezzo di listino del veicolo deve corrispondere un ulteriore balzello di 2.500 euro. Ecco perché consigliavamo di farsi bene i conti prima di procedere all’acquisizione…

COME SI PAGA L’ECOTASSA 2020

Il pagamento dell’Ecotassa 2020 è ‘una tantum’, va perciò corrisposto una sola volta, all’atto della prima immatricolazione in Italia del mezzo. Abbiamo volutamente sottolineato ‘in Italia’ perché se è vero che sono escluse dalla penalizzazione le auto usate e a km zero in quanto la misura si applica solo alle vetture nuove, allo stesso tempo tutte le auto importate dall’estero (anche usate) sono sempre soggette al pagamento dell’Ecotassa al momento della registrazione in Italia. L’Ecotassa dev’essere corrisposta direttamente dal proprietario dell’auto mediante il modello F24 ‘Versamenti con elementi identificativi’ (F24 Elide), inserendo il codice tributo 3500 denominato ‘Ecotassa – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 Co2 g/km – articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018’.

ECOTASSA 2020: LE AUTO CHE DEVONO PAGARLA

Il seguente elenco di auto che superano la soglia limite di 160 g/km di CO2 e sono pertanto soggette all’Ecotassa 2020, aggiornato al 9/1/2020, è puramente indicativo in quanto non tutti gli allestimenti sono interessati dal provvedimento. Ad esempio solo 4 allestimenti su 24 della Giulietta e solo 4 su 69 della 500X devono pagare l’Ecotassa. Per maggiori informazioni contattate le case automobilistiche o le concessionarie.

Abarth: 124 Spider;

Alfa Romeo: 4C Spider, Giulia, Giulietta, Stelvio;

Aston Martin: DB11 Coupé, DB11 Volante, DBS Superleggera, Rapide S, V8 Cabrio e Coupé, V12 Cabrio e Coupé, Vanquish Cabrio e Coupé, Vantage;

Audi: A3 4p, 5p e Cabrio, A4 Allroad, Berlina e Station, A5 5p e Coupé, A6 Allroad, Berlina e Station, A7, A8, Q3, Q5, Q7, Q8, R8 Coupé e Spider, TT Coupé e Spider;

Bentley: Bentayga, Continental GT e GTC, Flying Spur, Mulsanne;

BMW: Serie 1 3p e 5p, Serie 2 Cabrio e Coupé, Serie 3 Berlina, Gran Turismo e Station, Serie 4 Cabrio, Coupé e Gran Coupé, Serie 5 Berlina e Station, Serie 6 Gran Turismo, Serie 7, Serie 8 Cabrio, Coupé e Gran Coupé, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4;

Cadillac: ATS Berlina e Coupé, CT6, CTS, XT5, Escalade;

Chevrolet: Camaro Cabrio e Coupé, Corvette Cabrio, Coupé, Grand Sport Cabrio, Grand Sport Coupé, Stingray Coupé;

Cupra: Ateca;

Dallara: Stradale;

DR: dr Evo5, dr3, dr4, dr6;

Ferrari: 488, 812, F8, GTC4 Lusso, Portofino;

Fiat: 500X, Doblò, Qubo, Tipo 5p e Station;

Ford: Edge, Focus Berlina, Galaxy, Kuga, Mustang Cabrio e Coupé, S-Max;

Honda : Civic 5p, CR-V, NSX;

Hyundai: i30 Berlina, Santa Fe, Tucson;

Infiniti: Q30, Q50, QX30;

Jaguar: E-Pace, F-Pace, F-Type Coupé e Spider, XE, XF Berlina e Station, XJ;

Jeep: Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade, Wrangler 2p e 4p;

KIA: Optima Station, Sorento, Sportage, Stinger;

Lamborghini: Aventador, Huracán, Urus;

Land Rover: Defender 3p e 5p, Discovery e Discovery Sport, Range Rover 5p, Evoque, Evoque 5p, Sport, Velar;

Lexus: LC;

Lotus: Elise, Evora, Exige Coupé e Spider;

Mahindra: XUV500;

Maserati: Ghilbi, Gran Cabrio, Gran Turismo, Levante, Quattroporte;

Mazda: CX-3, CX-5;

Mazzanti: Evantra;

McLaren: 540C, 570GT, 570S e 570S Spider, 600LT e 600LT Spider, 720S e 720S Spider, GT, Senna;

Mercedes: Classe A 4p e 5p, Classe C Berlina, Cabrio, Coupé e Station, Classe E Berlina, Cabrio, Coupé e Station, Classe G, Classe S Berlina, Cabrio e Coupé, Classe V, CLA Coupé e Shooting Brake, CLS Coupé, GLA, GLB, GLC e GLC Coupé, GLE, GLE Coupé e GLE Suv, GLS, GT Coupé, Coupé 4 e Spider, Maybach S, SL, SLC;

Militem: JI, JI (L), JII, JII (L), JIII, JIII (L);

Mini: Clubman;

Mitsubishi: ASX, Eclipse Cross, Outlander;

Nissan: 370Z Coupé e Spider; GT-R, X-Trail;

Opel: Insignia Berlina e Station, Mokka X, Zafira;

Peugeot: Traveller;

Porsche: 718 Boxster e Cayman, 911 e 911 Cabrio, Cayenne e Cayenne Coupé, Macan, Panamera;

Renault: Espace, Koleos, Mégane 5p, Talisman Berlina e Station;

Rolls Royce: Dawn, Ghost, Wraith;

Romeo Ferraris: FatFive Berlina e Cabrio;

Seat: Alhambra, Leon Station, Tarraco;

Skoda: Kodiaq, Superb Station;

Ssangyong: Korando, Rexton, Tivoli, XLV;

Subaru: BRZ, Forester, Levorg, Outback, WRX;

Suzuki: Jimny;

Toyota: GR Supra, GT86, Land Cruiser 3p e 5p

Volkswagen: Multivan, T-Roc, Tiguan e Tiguan Allspace, Touareg;

Volvo: S60, S90, V60 e V60 Cross Country, V90 e V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90.