Sciopero 16 maggio 2024 mezzi pubblici Sicilia: gli orari

Autobus a rischio in Sicilia per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato della segreteria regionale di Fit Cisl per giovedì 16 maggio 2024. L’astensione dal lavoro interesserà i lavoratori di Segesta Autolinee, Sicilbus, Etna Trasporti e Interbus. Continua a leggere per conoscere le informazioni essenziali sullo sciopero del 16 maggio 2024 in Sicilia.

SCIOPERO 16 MAGGIO 2024: MOTIVAZIONI DELLO STOP

Il sindacato lamenta che in queste aziende non solo non vengono rispettati gli accordi sottoscritti, ma giornalmente i turni in vigore non rispettano le norme contrattuali e le normative vigenti sul tema della sicurezza sul lavoro, mettendo a repentaglio l’incolumità dei lavoratori e dell’utenza. Si chiede dunque di rimodulare i turni programmati per gli autisti, che non rispettano quelli realmente effettuati, in termini di tempi di guida, percorrenza e di riposo. “Non è più sostenibile“, sottolinea Fit Cicl in una nota, “un nastro lavorativo superiore alle 12 ore giornaliere, con un impegno di guida che supera le 5 ore continuative. C’è poi anche il tema dei mezzi, troppo vecchi per garantire la sicurezza e così si rischia la tragedia“. Il sindacato precisa inoltre che le varie sollecitazioni al dipartimento regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Prefettura, ad oggi non hanno avuto alcun seguito.

Oltre ad astenersi dal lavoro, il personale delle società interessate terrà un sit-in davanti alla sede dell’assessorato regionale ai Trasporti, a partire dalle ore 9:30.

SCIOPERO TPL SICILIA 16 MAGGIO 2024: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Lo sciopero dei mezzi pubblici in Sicilia del 16 maggio 2024 durerà l’intera giornata, dalle 0:00 alle 24:00. Essendo un giorno feriale, saranno attivate ove possibile le fasce orarie di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:30 alle 16:30. Di conseguenza negli altri orari potranno verificarsi modifiche o cancellazioni. Gli utenti possono consultare i siti web e le app delle aziende per avere informazioni in tempo reale sulle corse eventualmente cancellate.

Per regolarsi sui possibili disagi, ricordiamo che Segesta Autolinee serve le città di Palermo (incluso il servizio aeroportuale), Alcamo, Balestrate, Partinico, Terrasini e Trapani.

Sicilbus serve Palermo, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Misilmeri e Villabate.

Etna Trasporti serve Adrano, Aeroporto di Catania, Agira, Aidone, Avola, Biancavilla, Bronte, Butera, Caltagirone, Caltanissetta, Castelmola, Catania, Enna, Gela, Giardini Naxos, Giarre, Leonforte, Marina di Ragusa, Marzamemi, Messina, Militello, Mistretta, Nicosia, Niscemi, Noto, Pachino, Palermo, Paternò, Piazza Armerina, Portopalo, Ragusa, Siracusa, Sicilia Outlet Village, Taormina e Vittoria.

Infine Interbus serve Acireale, Adrano, Aeroporto di Catania, Agira, Aidone, Avola, Biancavilla, Bronte, Butera, Caltagirone, Caltanissetta, Castelmola, Catania, Enna, Gela, Giardini Naxos, Giarre, Leonforte, Marzamemi, Messina, Militello, Mistretta, Nicosia, Niscemi, Noto, Pachino, Palermo, Paternò, Piazza Armerina, Portopalo, Sicilia Outlet Village, Siracusa, Taormina e Vittoria.